Con promociones segmentadas para las fiestas, los shoppings intentan salvar el año

Para los shoppings, diciembre es el mes donde se define buena parte de las ventas que componen todo el año. Con expectativas moderadas, desde los grandes centros comerciales esperan que la perfomance del último mes del año les permita compensar los números negativos del resto. A diferencia de otros sectores como construcción o industria donde ya se observan crecimiento y recuperación, en el caso del consumo en shoppings, y especialmente en el caso de las marcas de indumentaria, los porcentajes se mantienen más cerca de cero.

"Esa ola no llegó aún a nuestra industria. Es probable que empiece a llegar primero en el rubro de electro, con la baja de los aranceles. Pero en el caso de los textiles los aranceles siguen estando altos y todavía se requiere de sistemas de activación con descuentos", explicó Peralta Ramos, gerente Comercial de El Solar de la Abadía y Recoleta Mall.

"La expectativa es que esta recuperación que se evidencia en otros rubros de la economía finalmente nos alcance. Somos optimistas y esperamos que empiece a crecer la cantidad de transacciones, que no crecen desde hace 14 meses", agregó.

Con todo, los grandes centros comerciales apostarán a propuestas múltiples para atraer clientes, pero no tan dependientes o atadas a los descuentos masivos con tarjetas de los distintos bancos, que quedarán reducidos a algunos días específicos del mes, con 25% y 30% para sus clientes y arrancarán a partir del sábado 16.

"Tenemos varias propuestas. Las acciones bancarias masivas todavía continúan, pero tratamos de ser más cautos y las focalizamos en las efemérides (día del padre, de la madre, Navidad) y no todo en tener algo todo el tiempo. Por eso trabajamos muy fuerte con nuestros programas de fidelización y las bases de datos, por ahí va la estrategia", destacó Juliana Monsalvo, gerente de Marketing de Irsa Propiedades Comerciales, dueña de los shoppings Alto Palermo, Abasto, Dot, Alcorta y Patio Bullrich, entre otros, que también tendrán este año su clásica noche de descuentos hasta la madrugada y sus cupones de descuentos online.

Según las cifras de los centros comerciales, octubre y noviembre fueron buenos meses de ventas, pero no tanto como los tres meses previos. "Lo bueno es que el año pasado, para esta época estábamos más preocupados que ahora. No esperamos hacer un diciembre que sorprenda mágicamente. En general, el público está más cauto en lo que es el consumo. Si bien está consumiendo, no esperamos que salte demasiado rápido", agregó Monsalvo.

Otro factor que tienen en cuenta desde el sector, es el aumento de las tarifas en servicios públicos y otros rubros, como medicina prepaga, que repercute directamente en las ventas. En los shoppings, ya prevén que en algunos locales la liquidación arranque inmediatamente después del 25 de diciembre. "Obviamente afecta, pero es difícil a esta altura que se traslade a precio. El mercado no valida más aumentos, lo que claramente afecta la rentabilidad de las compañías", advirtió Peralta Ramos.

Desde El Solar y Recoleta Mall también preparan propuestas segmentadas. "Nos estamos preparando con todo porque diciembre es un mes definitorio. Para los sub-30, por ejemplo, se apuesta casi exclusivamente a las redes, desde donde es más simple bajar un cupón de descuento directamente al teléfono", explicó el ejecutivo. Ambos centros comerciales también lanzaron la modalidad de cupones de descuento que incluyen 2x1 o ahorros de hasta 50% en algunas marcas o productos determinados. "Son descuentos muy agresivos que se ofrecen en plataformas digitales. Es otra modalidad. No se espera un día determinado para venir al shopping o no están en descuento todos los productos del local".