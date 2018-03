Con pérdidas por u$s 12.129 millones, Vale busca vender sus activos en la Argentina

La minera brasileña Vale, que busca vender su proyecto Potasio Río Colorado en el sur de Mendoza, anunció ayer pérdidas netas por u$s 12.129 millones en 2015, en un sombrío contexto: derrumbe de precios de mineral de hierro, fuerte depreciación del real y un deslave minero en Brasil que mató a 19 personas a fines del año pasado.

A partir de la quita retenciones a las exportaciones mineras que puso en marcha el gobierno de Mauricio Macri, los directivos brasileños estiman que mejoraron las posibilidades de emprender su retirada final de la Argentina. El CEO de Vale, Edoardo Santana, se reunió en enero pasado con funcionarios del gobierno mendocino de Alfredo Cornejo y les anticipó que la venta del proyecto de extracción de potasio era casi un hecho, según el diario Uno.

Santana habría adelantado que Vale estaba negociando con capitales chinos, rusos y árabes. Estos últimos serían los más dispuestos a continuar con la explotación de Malargüe.



Vale quiere vender el megaproyecto (abandonado a fines de 2012) antes de 2017 para no declarar caduca la concesión, por lo que ya expertos ingleses inventariaron el desarrollo y fijaron un valor que aún no trascendió. También habría una remota posibilidad de que Vale se asocie para continuar con el proyecto: el cazador de inversiones británico Ken Haddow (ex Río Tinto, minera que inició Potasio antes de venderla a Vale) analiza la iniciativa.



La gigantesca minera brasileña anunció pérdidas por u$s 12.129 millones en 2015, que contra ganancias de u$s 657 millones en 2014, responden a la caída de 47% del real frente al dólar, que impacta en su deuda. Aunque también influyeron los ajustes por el retroceso de 43% del precio del mineral de hierro, su producto estrella, según explicó Luciano Siani, director de Finanzas y Relaciones con Inversores de Vale, en un video a inversores. "Hubo un ajuste muy fuerte en la industria minera por la caída de los precios, que obligó a Vale a reducir el resultado en 36.000 millones de reales y la depreciación de 47% de la moneda brasileña frente al dólar impactó en el valor de la deuda en dólares de Vale en otros 36.000 millones de reales que también fueron llevados al resultado", dijo Siani.



El precio internacional de la tonelada de mineral de hierro pasó de u$s 96,7 en 2014 a u$s 55,5 en 2015 (-43%), y el precio de otros minerales exportados por Vale también cayó el níquel retrocedió 30%, el cobre 20%, el carbón metalúrgico 18%.



El fuerte corte de gastos y aumento de la competitividad que Vale lleva a cabo para enfrentar el derrumbe de precios (que totalizó u$s 5000 millones en 2015) y sus récords de producción no le alcanzaron para presentar a sus inversores un balance en verde, pero sí para invertir u$s 8.400 millones. El 5 de noviembre, un dique de la minera Samarco (de Vale y BHP BIlliton) con toneladas de desechos mineros y barro reventó y enterró un pueblo entero en el sudeste del país, matando a 19 personas.