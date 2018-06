Con más vuelos y el peso devaluado, esperan el regreso del "Brasiloche" en el centro invernal

La ciudad de Bariloche prevé recibir este invierno un 15% más de brasileños y un 6% más de turistas en general, en virtud de la fuerte promoción que vienen realizando para atraer visitantes, la mayor conectividad aérea de cabotaje e internacional y, ahora también, la devaluación del peso, que alentará una mayor llegada de extranjeros e incidiría también en las decisiones de los argentinos, ya que viajar afuera sería más caro.

"Esperamos recibir un 6% más de visitantes en general que la temporada pasada. El invierno pasado fue bueno, con mucha nieve; recibimos unos 300.000 turistas del 21 junio al 21 septiembre", comentó a El Cronista Diego Piquín, director ejecutivo del Ente Mixto de Promoción Turística de Bariloche (Emprotur). "Somos más cautos en cuanto al crecimiento de argentinos; en cambio, desde Brasil esperamos un 15% más de personas como piso. El año pasado llegaron 37.000 brasileños", precisó Piquín.

De todos modos y pese a las buenas expectativas, la cantidad de visitantes aún no iguala a 2008, año récord para el turismo en la ciudad por la gran afluencia de brasileños (recibieron hasta 60.000), lo que llevó a apodarla como "Brasiloche".

Sin embargo, la reciente fuerte devaluación del peso podría contribuir a mejorar las expectativas previas.

"En un punto la suba del dólar nos favorece para recibir más extranjeros. En cuanto al turismo local no es tan simple. Por un lado, el dólar alto eleva la barrera a la hora de elegir un destino del exterior y muchos podrían inclinarse por viajar dentro de la Argentina. Pero los argentinos tienen sus ingresos en pesos y hay que ver cómo incide la devaluación en los costos. La inflación nos complica a todos y hace que el consumo se empiece retrotraer más. Por el momento, vemos que vienen bien las consultas y reservas", aclaró el director del Emprotur.

A diferencia del resto de los destinos de esquí, Bariloche recibe no sólo esquiadores, sino turistas que van a conocer y a jugar con la nieve, muchos de ellos por primera vez. "Por eso la semana de la corrida cambiara se frenó todo un poco, pero por suerte luego se volvió a acomodar y retomaron las reservas. Si bien el esquiador suele tener un nivel socioeconómico medio alto o alto, y dispone de un gasto importante más allá de la coyuntura, Bariloche tiene un publico más diverso; muchos vienen a conocer la nieve y a divertirse, no tanto a esquiar. A ese turista la inflación lo podría impactar mas. La principal preocupación es que esa devaluación no se traduzca en mayores costos", agregó.

Con respecto a los precios, Piquín aseguró que las empresas ajustaron a la par de la inflación o por debajo. "Los precios aumentaron de 20% y hasta 25%. Algunos precios quedaron incluso por debajo. Se puede conseguir una habitación doble desde los $ 1600 y hasta $ 7000 en un cinco estrellas", comentó. Uno de los factores que más inciden a la hora de estimar el éxito de una temporada es, además de la cantidad de nieve, los vuelos que conectan al destino con ciudades de la Argentina y del exterior.

Este año, Bariloche cuenta con una conectividad récord. "Este año tenemos una conectividad aérea grandiosa, que no teníamos en la última década. Hay 150 vuelos de cabotaje por semana y 15 directos desde Brasil. Tenemos vuelos desde el Aeroparque, Ezeiza, Córdoba, Rosario y Bahía Blanca, con Aerolíneas, que reforzó los vuelos desde San Pablo, Brasil. Hay un 11% más de asientos que el año pasado, 84 semanales sólo de Aerolíneas en julio y agosto. Latam ofrece 40 semanales desde Buenos Aires y dos desde Tucumán. Flybondi, 20 semanales desde Buena Aires, Córdoba y Mendoza; Andes, siete semanales desde Buenos Aires. Desde Brasil, Latam ofrece siete semanales directos en temporada alta desde San Pablo; Azul, tres semanales desde Campinas (San Pablo) y Gol, dos", detalló Piquín.