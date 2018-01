Con ganancias de u$s 185 millones, Netflix superó pronósticos y saltó en la Bolsa

Netflix presentó sus resultados financieros del cuarto trimestre de 2017 y registró ingresos por u$s 3286 millones (un aumento interanual de 32,6 por ciento) y una ganancia neta de u$s 186 millones, cifras superiores a los pronósticos de la compañía que hicieron que sus acciones se catapultaran más de 3%.

Así, la firma logró robustecer sus ingresos por u$s 808 millones, pues en los últimos tres meses de 2016 había recaudado cerca de u$s 2478 millones. Además, la ganancia trimestral de u$s 185 millones es la más grande que registró en el año.

La plataforma de streaming cerró el año con más de 117 millones de suscriptores en todo el mundo, de los cuales 54 millones -menos de la mitad- viven en Estados Unidos, lo que refleja el alcance internacional del servicio.

A lo largo de 2017, más de 24 millones de usuarios se registraron, aumento mayor que los 19 millones que se habían inscripto en 2016.

Los resultados provocaron tal revuelo en el mercado bursátil que los papeles de Netflix se valorizaron u$s 7,12, un 3,23%, y terminaron en u$s 227,58.

Un comienzo arrollador en 2018

Por otro lado, Netflix vaticinó que sus ingresos crecerán hasta u$s 3686 millones al cierre del primer trimestre de este año, lo que representaría un incremento interanual de 39,8%.

Además, la empresa augura ganancias netas por u$s 282 millones, un 65% más de los beneficios que había obtenido en los primeros tres meses de 2017, y estima que atraerá a más de 6 millones de nuevos usuarios.

"Creemos que nuestras grandes inversiones en contenido están dando sus frutos. En 2017 las horas de transmisión promedio creció un 9% interanual. Un crecimiento de miembros mayor de lo esperado significa mayores ingresos", señaló la compañía en su reporte.