Con fuertes deudas, la filial local de la petrolera venezolana PdVSA está al borde de la disolución

La filial argentina de PdVSA está al borde de la disolución. Si bien el gobierno de Nicolás Maduro viene inyectando fondos a Petrolera del Conosur (Pdvsur), en el último ejercicio anual correspondiente a 2015, la compañía registró un significativo aumento de sus cuentas en rojo, lo cual la llevó a tener hoy un patrimonio neto negativo.

Esto se debe a que sufrió pérdidas por $ 224,7 millones y a que tiene un patrimonio neto negativo de $ 59,9 millones. Ambos números la obligan a estar comprendida en la causal de disolución tipificado en el art. 94 Inc. 5 de la Ley N´ 19.550.

Solamente el año pasado, PdVSA inyectó $ 160 millones para intentar sostener las operaciones de su petrolera en Argentina. Y en febrero pasado aportó otros $ 36 millones.

Los problemas de la firma, que participa en el negocio con menos del 2% del mercado doméstico de hidrocarburos, se deben a deudas con sociedades también controladas por PdVSA. En este listado se destacan Citgo Petroleum Corporation, a la que adeuda $ 208 millones; y la propia PdVSA, con otros $ 78 millones. Según consta en el balance 2015 de Pdvsur que fue difundido la semana pasada, "el directorio y el accionista principal de la sociedad evalúan alternativas de abastecimiento y financiamiento que permitan mejorar la rentabilidad y el giro normal de sus negocios".

Y si bien el escenario es complicado, en el documento de todos modos se asegura que "no se prevén inconvenientes para hacer frente a sus pasivos corrientes".

El año pasado, las ventas de Pdvsur llegaron a $ 400 millones, una caída de 62,49% ($ 666.8 millones) respecto a 2014. Esto ocurrió porque su volumen comercializado, que fue de 54.660 m3, se redujo en torno al 66 por ciento.

En cuanto a los márgenes de comercialización, alcanzaron un 12% sobre las ventas mientras que en 2014 fueron de 5%. Según la empresa "la mejora se logró a través de una nueva línea de abastecimiento con costos competitivos que permitió atender nuevos mercados de estaciones de servicio, logrando una eficiencia tanto en los márgenes como en los costos de distribución".

Pdvsur además apunta al agro para poder salir de un eventual disolución. Teniendo en cuenta los beneficios que este sector logró del Gobierno, como la baja de retenciones y los efectos de la devaluación en su negocio, la compañía señala que su crecimiento impactará en forma directa sobre la demanda de combustibles y lubricantes, ya que se espera un importante incremento del área sembrada.

Por esos motivos, buscará diversificar las fuentes de abastecimiento con el fin de obtener mejores costos y mayores márgenes. "Se buscará ampliar la cartera de proveedores y aprovechar la baja de precios internacionales", agrega el documento. Además seguirá consolidando su red de estaciones de servicio y buscará desarrollar nuevos negocios como el de generar nuevos clientes vinculados al sector agropecuario y al industrial.

Con respecto al proceso de embanderamiento, explica que ya lo hizo con la planta de Dock Sud y 47 estaciones.

Petrolera del Conosur fue comprada por PdVSA en 2011 a la uruguaya Ancap. En ese momento, ya controlaba el 53% de la empresa argentina y se quedó con el 47% de Ancap. Por entonces distribuida cerca de 18.000 m3 mensuales de combustibles en Argentina a través de 117 estaciones de servicio.

En el momento de quedarse con Petrolera del Conosur, el grupo venezolano anticipó un fuerte plan de inversiones junto con la estatal Enarsa que casi no se llevó a cabo. En la actualidad, la petrolera posee 45 estaciones de servicio distribuidas en Capital Federal y las provincias de Buenos Aires, Córdoba, y Santa Fe, bajo las marcas Pdvsur y Sol.