Con el dólar por las nubes, más egresados dejan Brasil o el Caribe y vuelven a Bariloche

La fuerte devaluación del peso desde mayo no sólo impactó en los viajes de placer. También incidió en los viajes de egresados, revirtiendo la creciente tendencia de celebrar el fin del secundario en playas de Brasil o del Caribe.

Los que viajaban este año ya tenían todo pago y no modificarán sus planes. Pero sí se nota un gran cambio entre quienes se gradúan en 2019 y contrataron su viaje este año.

En Bariloche esperan recibir en 2019 al menos un 20% más de jóvenes que este año, lo que equivale a unos 25.000 chicos que solían elegir principalmente Brasil (Camboriú, Buzios o Puerto Seguro) o, en menor medida, Cancún o un crucero con recaladas en Uruguay y Brasil.

"Para este año no esperamos más chicos que lo previsto; pero para el próximo sí. Incluso colegios que ya habían pagado cuotas para irse al exterior cambiaron por Bariloche; el costo es muchísimo más alto ir afuera. Y muchas agencias nos están llamando para contratar para 2019. Estimamos al menos un 20% más de egresados", comentó Néstor Denoya, vicepresidente de Ateba (Asociación de Turismo Estudiantil de Bariloche).

Mirá también Son nacionales el 90% de los electrónicos Según la Asociación de Fábricas Argentinas de Terminales de Electrónica (Afarte), la producción local de equipos electrónicos alcanza una facturación de u$s 1500 anuales

La ciudad recibe por año cerca de 125.000 chicos; en 2019 se sumarían unos 25.000 más. Así, estaría algo más cerca del récord de 1998,año en que 180.000 jóvenes festejaron su egreso del secundario en Bariloche.

El tipo de cambio es un factor decisivo: quienes contratan este año para viajar en 2019 deben pagar de $ 43.000 a $ 50.000 por persona, todo incluido (traslado, alojamiento, excursiones, boliches). Ir a Brasil cuesta (según el destino) de u$s 2500 a u$s 2600, es decir, unos $ 70.000 o $ 73.000, un 62% o 70% más. Un valor similar cuesta el" crucero de egresados". En tanto, viajar 7 días a Cancún vale unos u$s 2900 (de $ 80.000 a $ 85.000), casi el doble.

El año pasado la diferencia era mucho más exigua, lo que llevaba a algunos colegios a inclinarse por el exterior: Brasil costaba unos $ 42.000 y Cancún, unos $ 49.000, contra $ 33.000 a $ 40.000 de Bariloche, por al tipo de cambio, ya que en dólares no varió.

Los costos de viajar son de todos modos altos, en un contexto donde lo que menos abunda es el dinero. "La coyuntura es difícil para todos; se nota que hay poco dinero en general. Y ahora hay una alta diferencia de precio entre ir afuera de viaje de egresados o hacerlo en el país. Este año tenemos unos 10.000 a 12.000 pasajeros menos que en 2017, pero los compensamos con jóvenes de Chile, que vienen en noviembre y diciembre", comentó Denoya.

Sin embargo, algunos colegios privados de muy alto poder adquisitivo no quieren resignar su viaje al Caribe. Desde la agencia MoonTravel, especializada en Cancún y en colegios ABC1, explicaron que no hay cambios entre quienes viajan este año, porque ya lo contrataron en 2017. Pero sí notan temor entre quienes comenzaron a pagar el viaje en el primer semestre, incluso antes de la suba del dólar y viajan en septiembre de 2019. "Muy pocos se bajaron de ir a Cancún. Pero se nota que están muy preocupados y preguntan si existe un Plan B para ir a Cerro Catedral si el dólar sigue subiendo", explicó Pablo Dip, gerente Operativo de MoonTravel. Los egresados pueden cambiar de opción hasta seis meses antes del viaje, antes de emitir pasajes. La agencia ofrece Cancún por u$s 2900 (de $ 75.000 a $ 85.000, según el tipo de cambio) o una semana en Cerro Catedral, con esquí todos los días, boliches y viaje en avión, por $ 50.000.

"Manejamos un público de muy alto poder adquisitivo y muchos padres nos consultan, porque no quieren comprometer un viaje en dólares; pero por ahora los chicos no quieren dejar de ir a Cancún. Sí seguramente se notará un cambio para los que contraten en 2019 para viajar en 2020", comentó Dip.