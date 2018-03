Con casi 2 millones de tickets, "Me casé con un boludo" fue el film argentino más visto de 2016

El cine argentino viene logrando en la taquilla una saludable estabilidad, y 2016 ya es el cuarto año consecutivo en el que las películas nacionales superan (y por mucho) la marca de las 6.000.000 de entradas.



Según un relevamiento realizado por la consultora especializada Ultracine, al 22 de diciembre, se estrenaron un total de 190 películas locales (incluyendo coproducciones), las cuales lograron una taquilla conjunta de 6.777.458 entradas. Es el tercer mejor año de la historia moderna, detrás de 2013 y 2014, los únicos años en los que las ventas del cine argentino estuvieron por encima de los 7.000.000 de tickets.



Con un total de ventas en cine de Argentina de 48.444.219 entradas, el market share para las producciones nacionales fue del 14% (13,99%), una marca excelente teniendo en cuenta que 2016 es, en su conjunto, el segundo mejor año en la taquilla de las últimas tres décadas, sólo por detrás del récord de 2015.



Así se lograron varias marcas, entre ellas, la mejor taquilla para el primer trimestre, la mejor marca para el primer cuatrimestre y para el primer semestre. Esto es gracias a una serie de "tanques" que se fueron lanzando a partir del mes de febrero hasta mayo. Salvo películas familiares para las vacaciones de invierno, el cronograma de lanzamientos locales tuvo, mínimo, un tanque por mes de febrero hasta octubre.



Un total de 11 títulos superaron la marca de los 100.000 espectadores, de los cuales 10 cruzaron, además, la marca de los 200.000. Es la primera vez en la historia moderna que una decena de lanzamientos cruzan la barrera de los 200.000 tickets.



"Me casé con un boludo" fue lo más visto del año con 1.980.288 personas y una taquilla de u$s 12 millones. Además, fue el éxito más grande de las carreras de Adrián Suar y Valeria Bertucelli, y de su director Juan Taratuto.



"Gilda, no me arrepiento de este amor" logró el segundo lugar con 922.033 espectadores, siendo el más grande éxito como protagonista de su actriz, Natalia Oreiro, quedando, en su carrera en cines, sólo detrás de las cifras de "Un argentino en Nueva York" de 1998.



"El hilo rojo" logró la tercera posición con 696.608 localidades; seguida de "El ciudadano ilustre" con 637.507 tickets.



Las otras películas en superar los 100.000 espectadores fueron "100 años de perdón" (con 349.315); "Inseparables" (con 346.674); "Permitidos" ( 341.261 ); "Kóblic" (298.282 localidades); "Al final del túnel" (con 271.564 entradas); "Una noche de amor" ( 205.616 ) y "La última fiesta" ( 109.311).