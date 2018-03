Clausuran la mayor firma porcina bonaerense

El Ministerio de Agroindustria de la Provincia de Buenos Aires, a través de la Subsecretaría de Calidad Agroalimentaria y Uso Agropecuario de los Recursos Naturales, auditó y controló en Bolívar el establecimiento de acopio de cerdos más grande del territorio bonaerense.

Como resultado del operativo, se interdictaron 1970 animales y se suspendió todo tipo de movimiento en el lugar. "La firma pertenece a la razón social Raúl Bellomo y la interdicción se realiza por no tener amparo sanitario, pero también porque el 90% de los cerdos estaban orejanos. Ahora estamos evaluando los establecimiento faenadores que se proveían de este acopio para determinar futuras inspecciones", anticipó el Subsecretario Sergio Robert.

Durante la jornada de fiscalización, que se llevó a cabo junto a la Policía Rural, ARBA y SENASA, se observó que el establecimiento cuenta con pistas de alimentación, fábrica de alimento balanceado y varios camiones jaulas. La medida no genera impacto en el empleo, ya que no fueron afectados por el operativo.