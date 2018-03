Cierran la mayor saladita de Constitución

Luego del desalojo de los manteros de la zona porteña de Once, ahora le tocó el turno a la llamada Saladita más grande del barrio de Constitución. Se trata del ‘Paseo de la Estación’, un complejo ubicado en la terminal ferroviaria que contenía a 400 puestos del tipo saladita y que, según el gobierno de la Ciudad, funcionaba de manera ilegal. Al respecto, el diputado nacional de Cambiemos, Marcelo Sorgente, respaldó la investigación de la Fiscalía General porteña y celebró la decisión de la Justicia que dispuso la clausura del local. El legislador del PRO, que presentó el proyecto de ley para regular a estas ferias calculó que la venta ilegal en Argentina moviliza más de $ 65.000 millones por año. Por eso, Sorgente presentó un proyecto de ley para regular las ‘saladas’ que proliferan sin control. "El objetivo es reglamentar los complejos comerciales no convencionales, ferias y mercados, que ya son más de 570 en todo el país, entendiendo la demanda social que conlleva a la expansión de este tipo de mercados informales".

Según Sorgente, "combatir la venta ilegal es una decisión política. Horacio Rodríguez Larreta lo viene haciendo porque la gente se merece vivir mejor y no podemos condenar a los más necesitados a trabajar de manera ilegal en una manta o un puesto de una saladita". El proyecto ordena como requisito obligatorio tener un registro de los locatarios y del personal, como medida para combatir el empleo no registrado y el trabajo esclavo, además de demostrar la procedencia de la mercadería.