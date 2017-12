"China no solo va a ganar en Barrick, sino en todo el mundo"

A mediados de año la minera china Shandong Gold compró el

50% de Veladero en u$s 960 millones, la inversión más importante de ese país en el sector en la Argentina. Shandong impulsó el plan de inversiones por u$s 500 millones, que incluye las remediaciones de los derrames de cianuro de 2015.

–El proceso de compra se negoció por años, no es un proceso que fue de un día para el otro ni por una coyuntura. China ya tiene una presencia fuerte minera en Latinoamérica; representa más o menos el 22% de la actividad minera en Perú. Shandong es de la nueva generación de empresas chinas, tiene altos estándares operativos y ambientales. China cambio recientemente su política en la reciente ‘China Investment Conference‘, de ‘contaminar ahora remediar después‘ por la de desarrollo sustentable. Shandong es una empresa verde, reconocida por el gobierno chino. La mayoría de sus minas en China son subterráneas, están en el medio de la ciudad y tienen un resort y un driving de golf y una playa, y el dique de cola es un bosque. El desafío que tenemos creo es, hablando concretamente, la integración de dos culturas diferentes. No hablo de Barrick-Shandong, si no del mundo occidental y el mundo chino

–¿En la gestión del día a día, en qué se nota?

–En cosas muy concretas de la compañía, ellos ven más el largo plazo; nosotros, los occidentales, tendemos a ver más el corto plazo, los resultados de este año. Somos muy agresivos en las decisiones financieras, y los chinos prefieren ser más conservadores y desarrollar una política de mediano-largo plazo. Entonces, ahí vamos a tener que buscar un término medio. Si yo hago un presupuesto, estaría tratando de maximizar los resultados de este año, mientras los chinos están mirando un proceso de cinco o diez años.

–¿Quién gana ahora, las discusionwa?

–Yo creo que va a ganar china, no con Barrick si no con el mundo. Nosotros estamos por suerte en una integración súper fluida. Pero el mundo pasa por China.