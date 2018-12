China apuesta por el crecimiento de los eSports

El gigante asiático apuesta por la era digital. Con su plan de Internet Plus y altas inversiones en tecnología de punta, no es un secreto que lleva la delantera en muchos campos relacionados. Reconocimiento facial, inteligencia artificial y robótica, entre otras, son algunas de las áreas sobresalientes. Sin embargo, por estos días están dando mucho de qué hablar las inversiones, tanto del gobierno como de los titanes tecnológicos en eSports. Por un lado, los equipos chinos siguen arrasando con títulos alrededor del mundo en torneos de eSports, el último de ellos el League of Legends de 2018. Por otro lado, la inauguración del megaproyecto que fue construido en la ciudad de Hangzhou, que busca posicionarla como la capital de los eSports.

Invictus Gaming y los eSports

Aunque los eSports son una disciplina relativamente nueva e incluso desconocida para muchos, son competiciones relacionadas con los juegos online, se puede decir que son producto de la digitalización de prácticas más tradicionales. Ya sean juegos de acción, deportes en línea, tragaperras online (tragamonedas) o torneos de póker, lo interesante son las competencias. En el caso de la tragaperras por ejemplo, son juegos de casino que se han trasladado desde los establecimientos físicos a las plataformas virtuales, gracias a los avances tecnológicos. Es el mismo caso para otros deportes que se han mudado parcialmente a los videojuegos, como complemento de técnica. A todo ello se suman que con el avance de las transmisiones en vivo y plataformas especializadas, los eSports han ganado millones de espectadores que nutren la industria. Tanto ha crecido este sector que se estima que para 2022 haya más de 850 espectadores. De hecho, Goldman Sachs, prevé un crecimiento del 35% anual e ingresos de que rondan los 3 mil millones de dólares en menos de 4 años.

Este tipo de entretenimiento requiere como cualquier otro de deporte, de instalaciones, profesionales y todo tipo de equipo soporte. En este sentido, China lleva la delantera. Invictus Gaming, es el equipo chino que se está llevando no solamente todos los premios de los torneos mundiales, sino que lleva récord de espectadores, de acuerdo con lo anunciado por los servicios de streaming de la República. Una de las razones por las que los equipos chinos sobresalen en profesionalismo, es la inyección financiera que reciben de magnates nacionales que le apuestan todo a sus equipos. Es el caso de Wang Jianlin, el mayor desarrollador de bienes y el hombre más rico de China, quien invierte millones en su equipo, Invictus Gaming.

Hangzhou: Capital de eSports

Tras inaugurar la primera fase del megaproyecto de 17 kilómetros cuadrados y que costo más de 280 millones de dólares, que será el más grande del mundo dedicado a eSports. Se espera que la inversión de 2.2 miles de millones de dólares, esté lista para el 2022, cuando el país será el anfitrión de los Juegos Asiáticos, en los que por primera vez se incluirán los eSports. Dentro de otras cosas, el complejo contará con una academia de eSports, un parque temático, un hotel temático de deportes y un hospital especializado. De acuerdo con el gobierno local, se espera atraer a más de 10 mil jugadores y generar ingresos para la región de 140 millones de dólares.

En conclusión, se espera que la inversión solamente para este año en el sector, sea impulsada por China, representado el 18% de los ingresos totales. De igual manera se pronostica que la industria siga creciendo a pasos agigantados. Y tal como está el escenario, China también será el líder en esta categoría para la próxima década.