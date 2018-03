Cesáreo Quirós, un legado de 2000 obras para el pintor más importante de la Argentina

"El pintor de la Patria", Así calificó Leopoldo Lugones a Cesáreo Bernaldo de Quirós. También lo hizo la generación de los años ’80 que por esos años buscaba una identidad nacional. Nacido en Gualeguay, Entre Ríos, en 1879, Quirós llevó a cabo sus estudios en Buenos Aires, pero partió a Roma en 1900 tras haber logrado una una beca.

En ese país se radicó primero en Nápoles y luego en Florencia. Luego, en 1906 regresó a la Argentina para organizar una exposición. Es más, en ese evento, tres de sus obras fueron compradas por el Congreso de la Nación. Cuando viajó nuevamente a Europa, conoció a la madre de sus dos hijos, y pasó temporadas en Mallorca y la ciudad de París.

En 1910 participó con 26 de sus pinturas en la Exposición del Centenario, lo que le significó un gran privilegio ya que la representación de Argentina fue de 235 obras. En ese marco, Quirós obtuvo el gran premio y la obra ganadora ‘La Carrera de Sortijas’ fue comprada por la provincia de Entre Ríos en $ 20.000, lo que sería el equivalente aproximado a u$s 500.000 actuales.

En años posteriores se radicó en Villa Linda, en las afueras de Florencia, donde realizó su obra más colorida y luminosa. Con motivo de la primera guerra mundial, en 1915 regresó a Buenos Aires y logró brindar una gran exposición con éxito rotundo, siendo el artista nacional más importante.

En ese marco, Quirós instaló un estudio en el Rosedal de Palermo y se cuestionó que su arte fuera europeo y no nacional. Se radicó en Entre Ríos durante varios años y realizó la colección más importante de un artista nacional, sus ‘Gauchos’. Hablamos de 30 obras que exhibió en los lugares más prestigiosos del mundo: Madrid, Barcelona, Berlín, París (Jeu de Paume), Londres (Tate Gallery), Nueva York (Hispanic Society), Boston (Museo de Bellas Artes), Washington (National Gallery of Art) y San Francisco (Museo Legion of Honor). Durante ocho años se convirtió en el artista más reconocido entre sus contemporáneos.

Luego de otra exposición en París, retornó en 1936 a la Argentina y se estableció por un tiempo en el Barrio de Recoleta. Luego vivió en Paraná, Entre Ríos y finalmente fijó domicilio en Vicente López, provincia de Buenos Aires, en un terreno que le sugirió su vecino y amigo Florencio Molina Campos.

Fue un post-impresionista que trató todos los géneros de la pintura: figura, bodegones, paisajes, interiores, en fin, un artista completo. Nunca quiso vender su serie de ‘Los Gauchos’ y en la década del ‘60, la donó a la Nación, con cargo de exhibición en el Museo Nacional de Bellas Artes, condición jamás cumplida. Hoy se exhiben cuatro de estas obras y las demás se encuentran en el depósito.

En 1991 hicimos una gran retrospectiva de 160 del total de sus obras y pudimos poner en valor y exhibir esta fabulosa serie por última vez en el Palais de Glace. Simultáneamente escribí un libro sobre el entrerriano y allí catalogamos cerca de 700 obras de su autoría.

Es muy difícil establecer cuantas realizó en más de seis décadas de actividad, pero creemos que cerca de 2000 sería una cantidad lógica, ya que en vida expuso unas 800.

Hemos realizado 15 exposiciones de sus obras y es de los pintores más buscados en el mercado de arte local. Unas 20 obras han superado los u$s 100.000 y el precio promedio de venta es de u$s 20.000. Su correcto apellido es Bernaldo de Quirós, y en el escudo de familia dice ‘Después de Dios , la casa Bernaldo de Quirós’, para él todo honor y gloria.