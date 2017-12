Cerveceros alertan con freno de inversiones y gaseosas deberían revisar sus fórmulas

Un nuevo round en la contienda del Estado vs. el mercado de las bebidas se dio ayer en la Cámara de Diputados, con el dictamen de mayoría del proyecto de Reforma tributaria. La iniciativa, que volverá a tratarse el martes en el recinto, implica reponer los aumentos originales de impuestos internos para las cervezas, y modificar los de las gaseosas, jugos, bebidas saborizadas y espirituosas. El vino y el champagne permancen exceptuados.

El proyecto acordado ahora establece para las gaseosas, jugos y bebidas saborizadas, un "mínimo no imponible" de 40 gramos por litro con cualquier tipo de endulzante. A partir de allí, si superan los 40 gramos, las bebidas pagarán 3,4 centavos por gramo, y hay un "mínimo no imponible" de 50 gramos por litro para bebidas endulzadas en un 20% con jugos naturales.

Si bien la medida afecta a todas las bebidas sin alcohol, el impacto será dispar según marca y formulación. Así las gaseosas "cola", que no contienen jugo de fruta y utilizan un promedio de 11 gramo de azúcar cada 100 mililitros, tendrán la mayor carga, mientras que otras bebidas, con 4 gramos de azúcar por mililitro, pagarán menos pero estarán igualmente alcanzadas por el aumento impositivo del que están exentas las formulaciones "light" que utilizan "endulzantes no calóricos".

La cámara que agrupa a los fabricantes de bebidas sin alcohol señaló sus objeciones al proyecto: "El mínimo no imponible de 40 gramos por litro no tiene ningún basamento médico, si es que la iniciativa busca reducir el consumo de azúcar por cuestiones de salud", comentó un vocero. "Estamos proponiendo junto a representantes de las economías regionales y legisladores de las provincias productoras de azúcar y cítricos, elevar el mínimo no imponible a 50 gramos para las bebidas colas y 80 gramos para otras bebidas con jugo, para que este margen justifique incrementar el porcentaje de fruta en su formulación. Y también pedimos que la medida sea gradual, ya que las compañías necesitan tiempo para las aprobaciones y pruebas del cambio de formulación", señaló. Actualmente, las bebidas de sabor cítrico o lima limón, por caso, tienen hasta un 10% de jugo natural, y deberían pasar al 20% para que se eleve el mínimo no imponible.

Tal como quedó acordado ayer el proyecto, la carga impositiva para las bebidas sin alcohol pasaría del 50 al 52%, lo que , implicaría un aumento de $ 2,50 por litro. "Cada compañía decidirá cómo balanceará ese aumento en su cadena de valor, pero no hay mucho margen para absorberlo", advirtió el vocero.

En tanto, desde Coca-Cola, reiteraron que la reforma impositiva "no implicará la cancelación de la inversión de u$s 1000 millones "que tienen en marcha para la producción de jugos de exportación.