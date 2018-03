Cementera recurre a importaciones

En momentos en los cuales la construcción retoma una senda de crecimiento, la segunda mayor productora de cemento del país, Holcim, importará a partir de mayo y hasta abril del año próximo 250.800 toneladas de clinker, el principal componente para la fabricación de cemento Portland, por un monto de u$s 16,3 millones. Así lo estableció el directorio de la empresa, que decidió la importación de seis barcos de 41.800 toneladas de clinker cada uno, el primero de los cuales llegará en mayo próximo, en tanto que el último lo hará en abril de 2018.

Según un comunicado enviado por la compañía a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y a la Comisión Nacional de Valores (CNV), el precio establecido en esta operación será de u$s 65 la tonelada, de acuerdo con lo informado por la cementera.

En el informe de la cementera se asegura que "el nuevo programa tiene por objeto abastecer parte de la demanda de la sociedad que ésta no puede cubrir con su propia producción".

En este sentido, Carlos Moreno, director de Holcim Argentina, agregó que "resulta competitivo el valor de importación del producto".

En la actualidad, la compañía cuenta con una capacidad de producción de 4,8 millones de toneladas de cemento, más de un cuarto de millón de metros cúbicos de hormigón elaborado. Además, se encuentra presente en un 75% del territorio argentino. Además, posee plantas de producción de cemento en Campana (Buenos Aires); Malagueño (Córdoba); Puesto Viejo (Jujuy) y Las Heras (Mendoza).