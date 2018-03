Celulosa obtiene fondos del mercado para refinanciar pasivos y ampliar inversiones

En tiempos diferentes a los anteriores, cuando la Argentina se había cerrado al mundo y las empresas no se animaban a buscar financiamiento para nuevos planes, los principales grupos locales vuelven a intentar obtener fondos frescos en los mercados domésticos y en el exterior.

Durante lo que va de este año, varias empresas comenzaron a salir con emisiones de Obligaciones Negociables (ON) o de otros valores como herramientas que les permitan sumar dinero para cancelar pasivos o invertir en capital de trabajo.

Desde alimenticias hasta petroleras y grandes desarrolladores inmobiliarios como Arcor, Axion Energy e IRSA vienen utilizando la coloación de estos instrumentos, hasta ahora con relativo éxito.

A este grupo se acaba de sumar Celulosa Argentina, la compañía líder en la producción de papel y pasta celulósica en Argentina, que la semana pasada logró colocar Obligaciones Negociables Clase seis por un monto de $148 millones.

Estas ON tienen un plazo de vencimiento de 18 meses, pagarán una tasa de interés variable sobre base Badlar más 6,80% y durante los primeros nueve meses aseguran un interés mínimo de 34.5% nominal anual. La fecha de emisión efectiva será el próximo 11 de abril.

Para encontrar interesados, Celulosa Argentina contrató a

Banco de Servicios y Transacciones S.A. y Puente Hnos. como agentes organizadores y colocadores de esta emisión.

El el capitalserá pagado el 11 de julio de 2017 y 11 de octubre de 2017 por un importe equivalente al 50% del valor nominal de las Obligaciones Negociables Clase 6. En cuanto a la tasa de interés, el capital no amortizado devengará intereses a una tasa variable equivalente a la suma de la Tasa Badlar Privada aplicable al período más un margen aplicable del 6.80 % nominal anual. Además, desde la Fecha de Emisión y Liquidación y hasta transcurridos nueve meses, la tasa nunca podrá ser inferior a la tasa fija equivalente a 34,50%. Sobre la fecha de pago de intereses, la empresa informó que serán cancelados trimestralmente, en forma vencida, los días 11 de julio de 2016, 11 de octubre de 2016, 11 de enero de 2017, 11 de abril de 2017, 11 de julio de 2017 y en la fecha de vencimiento.

Con respecto al destino de los fondos, Celulosa explicó en el boceto de emisión, que el dinero recaudado por la coloación de las ON, netos de los gastos y comisiones, se destinará a satisfacer sus necesidades de capital de trabajo en el país. Esto comprende los conceptos comprendidos en el giro habitual del negocio de la emisora, como pago a proveedores por insumos y servicios y compra de materias primas. También a la refinanciación de pasivos, incluyendo la cancelación total o parcial de las ON Clase 2 que fueron emitidas el 19 de diciembre de 2014 por $ 82 millones a una tasa de interés nominal anual igual a la tasa Badlar privada más un margen aplicable del 700bps.