Cayó 24% la exportación de autopartes

Las exportaciones de autopartes cayeron 24,1% en los primeros diez meses de 2015 frente al mismo período de 2014, al alcanzar los u$s 1447,7 millones, y mantienen una tendencia negativa desde 2012. Así lo señaló la consultora de Investigaciones Económicas Sectoriales (IES) en un informe sobre el sector, donde destacó que las importaciones sufrieron una caída más ligera, de 3,9%, por un total de u$s 8631,1 millones.

El déficit total del sector autopartista creció 1,5% en un año, al sumar u$s 7183 millones.