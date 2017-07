Carrió vs precios sin descuentos

La precandidata a diputada por el oficialismo, Elisa Carrió, instó a los consumidores a "no comprar en supermercados, salvo que pongan descuentos", y alertó que "hay abuso en el precio de los alimentos". "Yo no compro más en supermercados. Si me van a estafar no compro", sostuvo. En declaraciones a radio Mitre, afirmó sobre las promociones del 50%, que si ahora "un tercio lo paga el comercio y un tercio el banco quiere decir que el abuso con el precio de alimentos es enorme". Sobre la carga impositiva para clases medias y comerciantes dijo que "es insostenible".