Capitales extranjeros buscan reactivar dos frigoríficos exportadores

Un informe elaborado por el Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas ABC sostiene que el comercio exterior podría multiplicarse por siete hacia 2025, pasando de 200.000 a 1,5 millones de toneladas. Las cifras fueron difundidas durante el seminario ‘Carne argentina 2030: con la ganadería, ganamos todos’, que la semana pasada se llevó a cabo en Buenos Aires bajo la organización del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna (IPCVA).

En ese marco, se dejó trascender la existencia de planes de reactivación de varios frigoríficos exportadores, en especial los radicados en Córdoba. Un caso es el de Estancias del Sur, que ya está en marcha y se cristalizaría a fin de año o inicios de 2017. Otro caso es el de Col-Car, que podría reabrirse a mediano plazo. Según asegura el diario cordobés La Voz del Interior, ambas empresas en su momento contaron con habilitaciones para exportar.

Al respecto, José Alberto Fantini, secretario general de la Federación Gremial del Personal de la Industria de la Carne y sus Derivados, sostuvo que el grupo chino que adquirió Estancias del Sur planea iniciar las obras de reapertura.

Se trata de Foresun Group, cuyo plan es comenzar a faenar de nuevo en Hughes, a partir del próximo mes; reactivar Vivoratá a mediados de año y finalizar el proceso con la reapertura de Estancias del Sur, cerrado en 2011.

De acuerdo con estadísticas de la Asociación de Frigoríficos e Industriales de la Carne (Afic), el último mes con producción de Estancias del Sur fue enero de 2014. Luego, en agosto de ese año, oficializó su cierre, dejando a 350 empleados en la calle. Durante varios años, fue el segundo frigorífico de mayor faena en Córdoba.

En el caso de Col-Car, Gustavo Kahl, CEO de JBS Argentina, propietaria del frigorífico Swift de Rosario y dueña desde 2007 de las instalaciones del exfrigorífico de Colonia Caroya, le dijo a La Voz del Interior que "a corto plazo, no tenemos previsto reactivarlo". Pero dejó una puerta abierta al sostener que "no pensamos ponerlo en venta. Si el mercado explota como esperamos, todo puede ser".

Col-Car tuvo su último mes con actividad en marzo de 2010. En total, dejó sin trabajo a casi 500 empleados. En 2009, llegó a faenar más de 112.000 cabezas, para ubicarse dentro del top five de los frigoríficos cordobeses con mayor actividad.