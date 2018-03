Capex obtuvo concesión para explotar gas en Vaca Muerta e invertirá u$s 1.536 millones

El gobierno neuquino aprobó el otorgamiento de una concesión de explotación de gas no convencional en el yacimiento hidcorcarburífero provincial de Vaca Muerta, por 35 años, a la empresa petrolera Capex que invertirá u$s 1.536 millones en el lugar, se informó hoy.

La autorización fue comunicada por el gerente de Compras y Contrataciones de Capex, José Luis Laudano, a la Comisión Nacional de Valores (CNV) y a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

“La sociedad fue notificada del Decreto 0556/17 de la Provincia de Neuquén que aprueba el otorgamiento a su favor de una concesión de explotación no convencional sobre toda el área Agua del Cajón, por un plazo de 35 a contar a partir de la fecha”, precisó Laudano.

El ejecutivo agregó que “el decreto también aprueba el acta acuerdo suscrita entre el gobierno provincial y la Sociedad respecto a la nueva concesión”.

En la misma, la petrolera, que ya realizó perforaciones en la formación, presentó un plan piloto hasta 2021 con inversiones por u$s 126 millones y donde se fijó un pago a la provincia de u$s 8 millones por año, de los cuales u$s 4,9 millones son en concepto de bono de explotación y otros u$s 3,1 millones por Responsabilidad Social Empresaria.

En una primera etapa, Capex perforará 35 pozos en los próximos cuatro años, y si se consiguen los resultados esperados, el siguiente paso contempla aumentar la operación a 240 pozos, para lo cual la inversión alcanzará los u$s 1.530 millones.

Por otra parte, la Compañía Argentina de Comodoro Rivadavia informó que “las operaciones de extracción de petróleo se normalizaron en casi su totalidad”, luego de “la afectación de producción provocada por los acontecimientos que fueron de público y notorio conocimiento en el marco de la catástrofe climática que afectó a la zona” de la provincia de Chubut.

La petrolera destacó que la normalización de la actividad se produjo “sin perjuicio de la afectación”, que las inundaciones provocaron “respecto de los volúmenes de producción y comercialización del crudo”.