Cambios en el mundo del fast food: de la Cajita Feliz a los combos gourmet

Con los niveles de consumo sufriendo las consecuencias de un freno en la economía tras la devaluación y los fuertes aumentos de precios de los últimos meses, la mayoría de las empresas comienzan a apuntar sus objetivos a captar la demanda de los sectores de mayores recursos. Es decir, de las clases de ingresos más altos en la pirámide social.

Esto sucede porque los altos índices inflacionarios (casi 5% en febrero) y las subas de las tarifas de los servicios públicos (como la luz), han generado una retracción en las aspiraciones de la clase media, y en especial entre los sectores de menores recursos.

El mundo del fast food no escapa a ese escenario, ya que las marcas de mayor relevancia en ese negocio también están empezando a buscar fórmulas que les permitan seguir creciendo a partir de productos más enfocados a la comida gourmet.

Según la consultora de estudios de mercado Euromonitor, el negocio de restaurants de comidas rápidas en Latinoamérica representará alrededor de u$s 65.000 millones este año. Y las hamburguesas simbolizan aproximadamente u$s 16.000 millones, es decir un 25%.

En ese mercado, McDonald’s es la marca líder, con más de 2100 restaurantes en la región y casi un 10% de market share. Este año, la cadena parece haber comenzado a tener más en cuenta que sus ingresos provendrían mucho más de los segmentos altos. Y por eso lanzó en la región un nuevo combo premium que ahora desembarca también en la Argentina.

Bajo el nombre de Signature, esta línea lleva al creador de La Cajita Feliz y el Big Mac a poner un pie en el mercado gourmet de las hamburguesas.

En la Argentina lo hace a través de Arcos Dorados, la franquicia que opera la marca tanto en el mercado local como en el resto de América latina. El primer combo de esta nueva variante top se conocerá como ClubHouse. "Este lanzamiento tiene que ver con lo atento que estamos a los cambios de tendencias y de hábitos en los consumidores y a las necesidades aspiracionales que nos demuestran", explicó Lucas Fernández, director de Marketing de la División Sur de Latinoamérica de McDonald’s, Según el ejecutivo, el nuevo combo premium apunta a captar la demanda de sectores jóvenes, de altos ingresos, en algunos casos bautizados como ‘millenials’, "que hoy están haciendo que el mercado de las hamburguesas crezca desde una oferta más gourmet".

ClubHouse Burger será vendido en los locales de la cadena a un precio de $ 135. Tendrá dos carnes tipo Angus pan artesanal tipo brioche, bacon rústico, cebolla caramelizada, queso cheddar blanco suave, rodajas de tomate, lechuga y una salsa especial.

"La innovación es parte clave del éxito de nuestra marca por lo que los argentinos podrán descubrir una opción 100% Premium, creada con ingredientes frescos y 100% carne de res para disfrutar, en nuestros restaurantes.", agregó Fernández.

En Argentina, McDonald’s es controlada por Arcos Dorados, que hace lo mismo en otros 20 países de América Latina y el Caribe, incluyendo Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Curaçao, Ecuador, Guyana Francesa, Guadalupe, Martinica, México, Panamá, Perú, Puerto Rico, St. Croix, St. Thomas, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela. Opera y franquicia 2121 locales McDonald’s con más de 95.000 empleados que atienden a más de cuatro millones de clientes por día.Además, Arcos Dorados cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE: ARCO).