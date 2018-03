Cambio de expectativa

La visión de la casa matriz sobre Edesur –la italiana Enel– mejoró luego del reacomodamiento de tarifas dispuesto por el Gobierno. Durante un tiempo se especuló con la salida de la empresa del país, aunque finalmente esto no ocurrió. "Cuando me ofrecieron en julio del año pasado venir acá me dijeron que no saldríamos del país y que estamos haciendo cosas importantes en América latina, pero que no entendía por qué no se podían hacer en la Argentina. La expectativa del grupo respecto de la Argentina siempre fue muy grande", explicó.