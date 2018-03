Cámara comercial argentino alemana: “Hay mucho apetito inversor por el país”

El titular de la Cámara de Comercio Argentino Alemana, Pablo Di Sí, aseguró que las empresas alemanas tienen un gran interés por invertir en la economía argentina y que aceleraron sus proyectos en el último año.

“Hay mucho apetito inversor por el mercado argentino de parte de empresas alemanas”, aseguró Di Sí, quien además es presidente de Volkswagen Argentina.

Y remarcó: “Entre el año pasado y este hubo inversiones de Volkswagen, de Siemens, de Mercedes Benz, de Wintershall Energía, porque las empresas alemanas se están moviendo a un ritmo acelerado en la Argentina.”

En el último año, VW anunció un desembolso de u$s 100 millones para sus plantas de Pacheco (Buenos Aires) y Córdoba; Mercedes hará lo propio con otros u$s 150 millones; Siemens prometió que dispondrá de u$s 5.600 millones para proyectos de infraestructura; y Wintershall, en conjunto con otras dos petroleras no alemanas firmaron un entendimiento con YPF para la explotación de gas no convencional en Vaca Muerta, por u$s 500 millones.

Di Sí adelantó que una delegación de 15 grandes empresas que forman parte de la Cámara, viajarán la primera semana de julio a Alemania, para exponer los “desafíos y las oportunidades” que ofrece Argentina.

El encuentro con los industriales alemanes será en consonancia con la presencia del presidente Mauricio Macri en ése país, el 7 y el 8 de julio, para recibir en Hamburgo la Presidencia del G20 de manos de Alemania, previo a la cumbre que se realizará el año próximo en Buenos Aires.

“Vamos a mostrarles a los empresarios alemanes cuáles son las oportunidades y los desafíos que hay en Argentina”, puntualizó Di Sí, quien indicó que el objetivo también es “ayudar a tender puentes para que más empresas alemanas vengan a la Argentina, y también para que más empresas argentinas puedan vender sus productos en Alemania”.

El ejecutivo destacó que desde la Cámara se le cursó la invitación a Macri y también al ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, para que participen del encuentro bilateral empresario.

Remarcó que “muchos de los problemas que hay en Argentina, como el transporte, los costos logísticos, son al mismo tiempo oportunidades”, y señaló que “hay muchas empresas alemanas que lo hicieron en otros países y pueden ayudar a hacerlo en Argentina”.

Los sectores que interesan en Alemania para invertir en Argentina son “la industria automotriz, la metalmecánica, innovación, tecnología, energía, hidrocarburos, infraestructura, transporte y agroindustria”.

Aseguró que “Alemania tiene un conocimiento de la infraestructura y el transporte que podría ser muy beneficioso para la Argentina y crear muchísimos empleos durante muchos años”.

Además consideró que “Argentina puede venderle a la Alemania servicios, energía cuando haya autoabastecimiento, y litio”.

Al respecto sostuvo que “con el litio está la oportunidad para instalar industrias para no solo extraerlo, que ya existen, sino para fabricar las baterías acá y toda la parte tecnológica también”.

“En vez de exportar el litio, hacerlo con un producto acabado o semiacabado”, señaló Di Sí, quien destacó que “las empresas alemanas tienen muchísima experiencia en la extracción y en el almacenamiento de las baterías”.

En ese sentido, afirmó que “hay una gran oportunidad para cambiar la matriz y pasar de ser solamente un extractor de recursos minerales a ir agregándole más valor”.