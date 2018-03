Caen los ingresos y las ganancias de Microsoft

Microsoft anunció que sus ganancias durante el tercer trimestre de su año fiscal cayeron a u$s 3760 millones, por debajo de los u$s 4990 millones del año anterior.

Los ingresos de la empresa bajaron también desde u$s 21.700 millones a u$s 20.500 millones. "Las organizaciones que usan tecnología digital para transformar e impulsar el nuevo crecimiento cada vez más escogen Microsoft como socio. Vemos un empujón en los servicios de nube y Windows 10", afirmó en un comunicado el consejero delegado de Microsoft, Satya Nadella. En el caso del área de móviles Lumia, adquirida a Nokia, las ventas fueron de apenas 2,3 millones de unidades, un 73% de lo observado hace un año.

Las Surface, en tanto, lograron ingresos por u$s 1100 millones, un 61% más que en el mismo trimestre de 2015.

El negocio central de la compañía fundada por Bill Gates, el software para computadoras personales, siguió reduciéndose con una nueva caída del 2%. Microsoft decidió entregar gratis Windows 10 a la mayoría de sus usuarios, por lo que el comportamiento refleja sobre todo lo que ocurre con Office. La empresa decidió concentrarse en su segmento de servicios en la nube para impulsar su crecimiento.

En este sector, los ingresos subieron 3,3%.