Cae la venta de electrodomésticos y refuerzan las promociones para reactivar el consumo

La fuerte inflación desde diciembre, tras la devaluación del peso, impactó de lleno en el consumo de electrodomésticos, que comenzó el año en rojo.

Para reactivar las ventas y lograr que el año no cierre en baja, las cadenas impulsaron diferentes acciones promocionales, mucho más fuertes que el año pasado. Así, esperan que el consumo al menos sea similar a 2015, cuando el mercado había crecido un 3,7%.

Pero en el sector algunos no son tan optimistas; mientras que al iniciar el año esperaban una recuperación a partir de junio, ahora creen que recién habría una reactivación del consumo para el último trimestre del año, si las paritarias acompañan la inflación.

En enero y febrero, la venta de electrodomésticos cayó un 3,7% en unidades, según datos de la consultora GfK Retail & Technology. La retracción no fue mayor gracias al fuerte repunte de los equipos de aire acondicionado, casi la única categoría que cerró el bimestre en positivo, al crecer 17,5% interanual en volumen, impulsada por el calor agobiante de los dos primeros meses del año, frente a un inicio de 2015 más templado y de bajas ventas.

Por el alza de precios, que promedió 30% en forma interanual, la facturación cerró en alza un 25% en el primer bimestre, según el mismo informe de GfK.

"El nivel de promociones y descuentos que se están haciendo para alentar las ventas es muy fuerte, mucho más que en otras épocas, con acciones puntuales, mucha comunicación en vía pública, en diarios. Si bien el consumo esperado para el segundo trimestre era mayor, creemos que no será malo, será positivo, por las acciones que se están haciendo para mantener el consumo, junto a las cuotas sin interés que se siguen ofreciendo", comentó Alejandro Taszma, director Comercial de Frávega.

Eduardo Echevarría, project manager de línea blanca de GfK, explicó que "el mercado cayó por la suba de precios en general tras la devaluación, y porque aún no se cerraron las paritarias". El ejecutivo no es tan optimista de cara al futuro cercano. "La recuperación puede demorarse un poco, hay muchos frentes abiertos. Quizás en el último trimestre se reactive el consumo, con la mejora de la economía y luego de los ajustes de sueldos por paritarias. Pero somos cautelosos. Hay que ver cómo se cierran las paritarias. Si están por debajo del 35%, caerá el poder adquisitivo y también las ventas", advirtió Echevarría, que a inicios de año esperaba una recuperación a partir de julio. Pero aclaró que "hay que esperar para ver que sucede en los próximos meses, por las paritarias, el clima de negocios y el posible ingreso de inversiones". En un escenario negativo, el mercado "no caería más de 10% en unidades", agregó.

Taszma, de Frávega, es más optimista. "Esperamos que con todas las promos y acciones que se están haciendo, mucho más grandes que el año pasado, las ventas cierren similares a 2015 en el año. Hay que esperar también las paritarias", comentó.

En el primer bimestre, el mercado cayó 3,7% en unidades, empujado sobre todo por la baja de 23,6% en informática y de 16,5% en línea marrón, donde se incluyen TV (-6,7%), GPS (-47,3%), consolas de videojuegos (-59,5%) y audio (-24,7%), entre otros, según GfK. Además cayeron pequeños electrodomésticos (-3,9%) y telefonía (-0,8%).

En cambio, crecieron los acondicionadores de aire, un 17,5%, por el calor, y los artículos de línea blanca, con un leve 0,9%, por los lavarropas (+2,3%) y heladeras (+6%), gracias a la continuidad de Ahora 12.