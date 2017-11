Buscan eliminar puestos informales en San Telmo

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, destacó que en los últimos meses se logró "la mayor baja de la venta ambulante ilegal" en la Ciudad de Buenos Aires, aunque remarcó que todavía falta.

Además, dejó entrever que el próximo paso ser la erradicación de puestos informales de Liniers y San Telmo durante los fines de semana.

"Hemos logrado la mayor baja en la venta ambulante ilegal y todavía nos falta. Cuando camino por Once o por Acoyte y Rivadavia no lo puedo creer, pero todavía no lo puedo hacer por Liniers o por San Telmo los fines de semana", dijo Rodríguez Larreta, en un evento de la Fecoba.