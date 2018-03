Buffet cuatriplica su ganancia en Apple

Berkshire Hathaway, el conglomerado inversor del financiero Warren Buffett, cuadruplicó su apuesta por Apple, la compañía en la que entró en 2016 con una inversión de 1000 millones de dólares.

En total, Buffett controla el 1,09% de Apple, una cifra valorada en diciembre de 2016 en alrededor de u$s 6600 millones pero que hoy asciende ya a casi u$s 7800 millones. El fabricante del iPhone se encuentra hoy en zona de máximos históricos, con una cotización de u$s 135, tras revalorizarse 17% desde finales del año pasado.

Buffett entró en Apple cuando la compañía no atravesaba su mejor momento, sorprendiendo a los mercados puesto que el financiero y segundo hombre más rico del mundo ha evitado tradicionalmente invertir en el sector tecnológico. Ahora, la situación para Apple ha cambiado y las acciones del grupo que dirige Tim Cook se han revalorizado un 42% en los últimos doce meses.