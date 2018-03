British American Tobbaco se queda con la marca Camel

Con la compra de la mayoría accionaria de la empresa Reynolds American, la tabacalera británica British American Tobacco (BAT) suma la marca Camel a su portfolio global tras comprar el 57,8% de su rival estadounidense que aún no controla por u$s 46.560 millones. La operación dará lugar la mayor tabacalera que cotiza en bolsa del mundo, superando a Altria (propietaria de Philip Morris). La empresa británica controlaba el resto del capital de Reynolds American, también dueña de Winston y Newport, y para lograrlo pagó una prima del 26% respecto al precio que tenía el 20 de octubre, el último día anterior a la primera oferta de BAT cuando propuso pagar u$s 47.000 millones, cantidad que la compañía americana consideró "demasiado baja".