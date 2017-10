Brasil espera al menos un 10% más de turistas argentinos para este verano

En Brasil esperan recibir al menos un 10% más de turistas argentinos para la próxima temporada de verano. Pero el alza podría ser aun mayor. "Es un cálculo conservador", explicó Vinícius Lummertz, presidente de Embratur, que participó ayer de la FIT, la principal feria de turismo de la región que finaliza hoy en La Rural. El año pasado, Brasil recibió en total 2,3 millones de turistas argentinos y esperan cerrar este año con 2,5 millones.

"Ahora tenemos mucha más conectividad, con vuelos a todo Brasil, al Nordeste, Florianópolis, Navegantes, Belo Horizonte. Esto es un reflejo de que hay más competitividad en términos de mercado. Muchas veces tiene que ver con decisiones internas de un Gobierno, como impulsar a las low-cost", destacó Lummertz. A partir de diciembre de este año, se sumarán siete vuelos a Florianópolis y uno a Cabo Frío, por ejemplo, a través de la aerolínea Azul con frecuencia diaria. En septiembre, comparado con el mismo mes del año anterior, la cantidad de vuelos desde la Argentina a destinos de Brasil pasó de 1097 a 1153.

Para el mercado brasileño, la cantidad de argentinos que llegan a sus destinos representa nada menos que el 30% del total de turistas que reciben por año. La Argentina es el país primer emisor, seguido por Estados Unidos.

Los destinos más elegidos por los argentinos son Florianópolis, Rio de Janeiro, Buzios, Camboriú y Bombinhas. "Es básicamente turismo familiar y tiene un gran sentido de tradición. Santa Catarina representa más de la mitad del turismo argentino hacia Brasil y Florianópolis un cuarto. En esa región la demanda es estable, es como una segunda patria", señaló Lummertz.

Entre los destinos que más crecen lo "nuevo" para los argentinos están las ciudades del Nordeste, también con más conectividad. "La novedad son los desarrollos más competitivos en esa zona, con all inclusive y posadas de charme, pero que no compiten con los destinos del Sur, sino más con el Caribe. Son productos muy diferentes y esto no va a cambiar la posición de Santa Catarina", agregó el funcionario. El año pasado, unos 631.000 argentinos viajaron a Brasil en enero, 386.000 en febrero y 212.000 en marzo.

Con todo, Brasil confía en seguir aumentando su capacidad de recibir turistas en los próximos años. "Tenemos potencial para un crecimiento de turismo intrarregional y de otros mercado lejanos, lo que permite generar más empleos e impuestos. La posibilidad es de tasas de crecimiento muy altas porque la base es muy baja. Tenemos turismo de naturaleza, naútico, de eventos, que crece. Tenemos ventajas comparativas importantísimas de naturaleza y de cultura", señaló Lummertz.

Una muestra del mayor interés de los argentinos es que muchos ya concretaron sus reservas anticipadas, especialmente para los alojamientos con un modelo de resorts o all inclusive. Del total de los alojamientos ya reservados, el 42% fue realizado por turistas que provienen de Argentina. "Se dio esto muy fuerte cuando los argentinos buscaban cancelar por anticipado reservas en pesos frente a las restricciones del dólar, pero después continuó. Tenemos un récord de reservas de all inclusive para el mercado argentino, que compran de entre 90 y 120 días de anticipación", detalló Luigi Rotunno, presidente de la Asociación Brasileña de Resorts (ABR).

El funcionario brasileño también destacó la creciente "turismofobia" que se extiende en grandes ciudades europeas, la tendencia de los millennials a ubicar los viajes como prioridad frente a otros consumos de bienes durables y el crecimiento de la edad de la población (con más tiempo para hacer turismo) como factores que favorecerán la llegada de más turistas a Brasil y también a la Argentina. Este año, por ejemplo, tendrán vuelos low-cost por 1800 reales desde París o Amsterdam a Fortaleza.

En los últimos cinco años, la cantidad de argentinos que viajan a Brasil fue siempre en una curva ascendente: 1,6 millones en 2012, a 2,3 millones en 2016.