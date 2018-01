Blackstone, al frente de la unidad financiera de Thomson Reuters

Blackstone Group acordó hacer pagos anuales de u$s 325 millones por 30 años a Reuters News como parte de un posible trato para que el fondo estadounidense compre una participación mayoritaria en el brazo financiero de Thomson Reuters. Así trascendió de dos fuentes familiarizadas con el acuerdo, que agregaron que los pagos, que suman casi u$s 10.000 millones en tres décadas, los realizaría la nueva "Financial & Risk" por las noticias y el contenido de Reuters.

Blackstone tendría un 55% de la nueva compañía y Thomson Reuters retendría una participación del 45%.

El fondo de inversión estadounidense ya había anunciado que estaba en conversaciones por esta operación que valoraría la unidad Financial & Risk en unos u$s 20.000 millones, con la deuda incluida. El directorio de Thomson Reuters se reunió ayer y trascendió el avance de la oferta de Blackstone por el negocio que ofrece servicios de noticias, datos y análisis a bancos y casas de inversión de todo el mundo, que aporta más de la mitad de los ingresos anuales de Thomson Reuters .

El acuerdo con Blackstone supone la mayor transformación de Thomson Reuters desde que la empresa se formó hace una década con la adquisición de Reuters Group por parte de Thomson Corp.

Ahora, Thomson Reuters mantendría su agencia internacional de noticias (Reuters), junto con sus divisiones "Legal" y "Tax and Accounting".

La inversión de Blackstone la colocará en competencia directa con Bloomberg LP, así como con la división Dow Jones de News Corp, en la venta de servicios de datos, herramientas de análisis y de negociación a Wall Street.

Blackstone tiene experiencia en el negocio de la información. El fondo compró en 2014 Ipreo, que vende programas especializados para seguir los mercados de capitales.