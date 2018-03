Bisnieto de Jorge Born levantará un edificio de lujo en Montevideo

El empresario argentino Julio Born, bisnieto de Jorge Born (cofundador de Bunge & Born), invertirá u$s 12 millones para construir un edificio de lujo en el barrio Carrasco, de Montevideo.



Será un emprendimiento top de cinco pisos con departamentos que costarán entre u$s 160.000 y u$s 1,4 millones.



El proyecto ocupará 6000 metros cuadrados y los trabajos comenzarán en mayo próximo y estarán a cargo de una constructora, una desarrolladora y un estudio de arquitectos también argentinos.



Según explicó Julio Born al diario uruguayo El País, se prevé que el edifico estará listo para fines de 2018.





Serán 26 departamentos que integrarán Rambla Carrasco. Tendrán entre 50 y 260 m2 (el penthouse) con la particularidad de que contarán con una altura de 2,70 metros.



Solo el primer piso no será destinado a vivienda. Ese espacio, de 500 m2, será ocupado por oficinas o negocios de poco tránsito.



Según aseguró Born al medio del país vecino, el objetivo es captar un público exclusivo, ya sea extranjeros que quieran vivir en Montevideo o residentes del barrio de Carrasco que buscan dejar atrás una casa para mudarse a un departamento pero sin resignar calidad de vida.



Born desembarcó en Uruguay en 2004 para invertir en agro, en la localidad de Rocha donde actualmente posee 3300 hectáreas, de las cuales 60% son para actividad agrícola y el resto para ganadería.





En 2006 comenzó a invertir en el rubro inmobiliario con la compra de casas para reciclar en Ciudad Vieja y terrenos en el balneario La Pedrera.



Su apellido remite a una dinastía corporativa argentina nacida en 1994, cuando su bisabuelo se unió a Ernesto Bunge con el objetivo de dedicarse a la exportación de cereales desde la Argentina. Con el correr de los años se transformó en uno de los mayores holdings alimenticios del país que tuvo su eje en la empresa de alimentos Molinos Río de la Plata. Después de sucesivo conflictos entre los principales accionistas sobre el rumbo estratégico de empresa, en 1994 fue absorbido por Bunge International, una de las corporaciones más grande del mundo en comercialización de commodities, y en especial soja. Bunge International puso en venta todas las empresas Argentinas, para llegar a 1999 con único puerto bajo su control.