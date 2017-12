BAT analiza continuidad de su modelo de negocios en el país tras la suba de impuestos

Fue primero con un comunicado y más tarde con una solicitada el modo con el cual la tabacalera British American Tobacco (BAT), ex Nobleza Piccardo, expresó su malestar ante los cambios que propone el Gobierno nacional a nivel tributario, y hasta puso en duda la continuidad de su modelo industrial. Y ayer mismo, sus máximas autoridades del país redoblaron el mensaje.

"Tenemos la intención de seguir invirtiendo en la Argentina, pero queremos ver cuál es el resultado que van a tener las reformas en nuestro modelo de negocios", expresó Marcelo Alvarenga Guimaraes, Gerente General de BAT Argentina.

El ejecutivo admitió que la presión fiscal en el país está volviendo inviable el negocio, primero a partir del decreto de mayo de 2016 que elevó por un año el impuesto interno del 60% al 75%, y ahora con el proyecto de reforma. El mismo prevé fijar dicho impuesto en 70%, y en paralelo proyecta un aumento del impuesto mínimo vigente, actualmente en $ 22 que pasaría a $ 28 (aunque las modificaciones prevén un impuesto mínimo en $ 25 por atado y la alícuota al 73%).

Eso, según la compañía, resultaría en una compresión del esquema de precios, porque impulsaría subas en el segmento más barato (atado de $ 40), cuya carga fiscal total se elevaría a más del 90% (segmento donde la compañía posee 30% de su volumen, contra sólo 18% de su competencia), mientras que para los segmentos medios y altos (atados de entre $ 52 y $ 56) la carga fiscal bajaría tres puntos, de 80% a 77%. "La iniciativa oficial no sólo conlleva una suba excesiva de la carga fiscal en el segmento de precio bajo, sino que beneficia solamente al líder del mercado, Massalin Particulares provocando más concentración", afirmó Santiago Pezzati, director de Asuntos Corporativos de BAT.

Esa suba de la carga fiscal en el segmento bajo, según la compañía, generaría también un aumento del comercio ilegal, que actualmente se encuentra en 14% e iría al 22%, con lo que el Estado dejaría de recaudar en 2018 unos $ 14.000 millones. En paralelo, explicaron que la compañía también se perjudica ya que el proyecto impone una suba de más del 100% de impuestos a cigarritos y tabaco para armar, productos que sirven de alternativa legal contra el comercio ilícito y que la compañía vende en el país. "Esto perjudica a las personas de menores ingresos que deberán conformarse con productos ilegales de dudosa calidad y origen", afirmó Pezzati.

Por su parte, el Gerente General advirtió la gravedad financiera por la que atraviesa la compañía. "Queremos que el Gobierno entienda que estamos en una situación de acumular pérdidas en los últimos ocho años por alrededor de u$s 100 millones. No es fácil explicarle esa situación a los accionistas en Londres", sostuvo ante periodistas y expresó que las pérdidas principalmente tienen que ver con el incremento de la carga tributaria de los últimos dos años. De hecho, precisó que desde 2010 hasta el año pasado la empresa perdió unos u$s 77 millones, y que en 2017 cerrará el año con pérdidas por u$s 13 millones (un ritmo que se aceleró en el último año, en unos u$s 25 millones). En ese lapso, compensó con aportes de capital desde su casa matríz por u$s 134 millones, a los que suma los u$s 35 millones de este año.

La compañía ya viene atravesando años complicados y a principios de año solicitó un procedimiento preventivo de crisis al Ministerio de Trabajo, afectada por una fuerte caída del consumo de cigarrillos, y en el que despidió a cerca de 100 personas (actualmente la compañía tiene 756 empleados, 10 centros de distribución a lo largo del país y una fábrica en Pilar). "Estamos pendientes de lo que va a pasar con la reforma, pero no llegamos todavía a la conclusión de si vamos a dejar de producir y pasar a importar. La evaluación del modelo va a ser parte de esa discusión", sostuvo Pezzati.