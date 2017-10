BASF crece en el negocio de semillas comprándole esa división a Bayer

La concentración en el negocio mundial de semillas y agroquímicos encara una etapa decisiva tras la decisión del gigante alemán Bayer de desprenderse de su negocio de fitosanitarios y semillas, con el objetivo de poder financiar, y evitar solapamientos, en la compra de Monsanto. La compradora, en este caso, sería la también alemana BASF.

Si bien la venta depende de que Bayer logre cerrar la adquisición del productor estadounidense de transgénicos, que ya tiene un valor estimado. La operación se realizaría por unos 5900 millones de euros en "metálico", según advirtió la agencia Reuters (precio que será ajustado al cierre de la operación al valor de inventarios trasferidos a BASF).

El grupo farmacéutico y químico alemán informó que la venta incluye el negocio de glufosinato de amonio, que es un herbicida, y las actividades con algunas semillas, que en ambos casos generaron ventas por un total de 1300 millones de euros, durante el 2016. En la información, se destaca que BASF se compromete a mantener todos los empleos fijos transferidos con las mismas condiciones hasta, al memos, tres años después del cierre de la operación. Se trata de un total de 1800 empleos que van a ser traspasados, y que se encuentran principalmente en países como los Estados Unidos, Alemania, Brasil, Canadá y Bélgica. "Hacemos algo para tranquilizar posibles preocupaciones reguladoras con el objetivo de facilitar el cierre de la transacción con Monsanto", sostuvo el Presidente de Bayer, Werner Baumann. Sin embargo, se explica que la venta de parte del negocio de fitosanitarios a BASF también debe ser aprobada por las autoridades de defensa de la competencia, de los países involucrados en la operación.

La operación incluye categorías como los herbicidas, que se comercializan con las marcas Liberty, Basta y Finale, además de las semillas que incluyen híbridos de colza y otras semillas de algodón y de soja de alto rendimiento y resistentes al herbicida para diversos mercados. También la venta incorpora la tecnología LibertyLink, destinada a proporcionar a las semillas una mayor resistencia al herbicida, así como su investigación y desarrollo.

En septiembre del año pasado, el grupo alemán había anunciado el cierre de la compra de Monsanto en u$s 66.000 millones (u$s 128 por acción), en una adquisición que constituía la compañía más grande de agroquímicos y semillas del mundo, con ventas superiores a los u$s 28.000 millones. Esto se da en el marco de la adquisición de Syngenta por parte de la empresa china ChemChina, mientras que también otra mega fusión se lleva a cabo de la mano del acuerdo entre Dow-Dupont.

A nivel global esos tres grupos manejarán el 63% del mercado de agroquímicos. En ese momento, Hugh Grant, Presidente de Monsanto indicó: "Creemos que esta combinación con Bayer representa el valor más convincente para nuestros accionistas, con la mayor certeza a través de la consideración en efectivo".