BASF estaría trabajando con asesores y bancos de financiamiento en las ventajas de hacer una contraoferta por DuPont Co., la compañía química de u$s 55.000 millones que aceptó una fusión con Dow Chemical Co. en diciembre. Según la agencia Bloomberg, la química alemana aún no ha tomado una decisión respecto de si avanzar con una oferta.