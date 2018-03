Avianca cierra la compra de la empresa aérea propiedad de los Macri

La compañía aérea colombiana Avianca confirmó ayer la compra de la aerolínea de la familia Macri en la Argentina como parte de un plan estratégico que tiene como finalidad la llegada de aeronaves de gran porte de la principal aerolínea comercial en Colombia.

El propio presidente de la Aerovías del Continente Americano, Germán Efromovich, lo confirmó en una entrevista que publicó el periódico colombiano El Tiempo. Según publica el periódico, el principal accionista de la sociedad que controla Avianca dijo que "si bien por ahora el ingreso a la Argentina será con aviones chicos, la apuesta del grupo será apuntar a máquinas de gran porte".

Además, por si no había quedado claro de que la operación ya estaba cerrada, el ejecutivo agregó que "con el grupo Sinergy Speed, que es el que controla Avianca Holding y Avianca Brasil, firmamos ya la compra de la empresa MacAir de Argentina, perteneciente a la familia Macri". El empresario dijo que Argentina es un mercado importante, y explicó que "la idea es empezar con esta aerolínea (por MacAir), que es regional, para atender un nicho doméstico interesante y para alimentar no solo Star Alliance sino también a Avianca, tanto Avianca Brasil como Avianca Colombia, que tiene una operación importante con Argentina".

Confirmó también que está solicitando siete frecuencias permanentes desde el aeropuerto El Dorado. "Hoy tenemos siete desde Lima y estamos pidiendo frecuencias a Córdoba y Mendoza. Pero no es Avianca Holding. Es Avianca Brasil. Vamos a iniciar con 18 turbohélices antes de fin de año. Hoy solo son seis", agregó.

Según su página web, MacAir cuenta con cuatro aeronaves –Gulfstream G IV; Bae Jetstream 32 P; Bombardier Learjet 35 y Bombardier Learjet 60– con rutas a la ciudades de Reconquista y Sunchales, en Santa Fe, y Villa María en Córdoba. Además de los aviones y las rutas, la operación incluiría un hangar de 3000 metros cuadrados en Aeroparque, un taller "equipado con la más alta tecnología, mecánicos habilitados y capacitados".

Además, según explica la empresa que hasta hace algunos días formaba parte del holding Socma propiedad de la familia del Presidente de la Nación, cuenta con "un Depósito Franco habilitado por la Aduana Argentina el cual facilita el movimiento de repuestos acortando los tiempos de mantenimiento de las aeronaves"

Aunque este tipo de decisiones se toman con mucho tiempo de estudio, parecería que los accionistas de la compañía aérea colombiana gozan de un gran timing porque se lanzan sobre el mercado local en momentos en donde las autoridades del área estudian modificar el formato centralista actual.

Además, para las grandes aéreas que hacen cabotaje en el país, como lo son Aerolíneas Argentinas y LAN, significa el desembarco de un jugador de peso que, aunque empieza a competir con pequeños aviones, cuenta con fondos y tiene la intención de empezar a volar con unidades de gran porte.

Además de la competencia que se puede generar por los pasajeros en el caso de las compañía de bandera Argentina podría significar una reformulación del plan que está armando Isela Costantini y, para la de bandera chilena, un impensado competidor a la hora de ir a buscar las rutas que podría dejar de volar Aerolíneas Argentinas.