Autopartes: el déficit comercial equivale al 80% del rojo de la balanza exterior

El déficit comercial del sector de autopartes creció 15,4 por ciento en 2017 con respecto a 2016 para llegar a 6710 millones de dólares, equivalentes a casi el 80% de todo el déficit de la balanza comercial de la Argentina, según informó hoy la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (AFAC).

Según el reporte, las exportaciones aumentaron 8,6% hasta los u$s 1641 millones, mientras las importaciones crecieron 14% los u$s 8351 millones.

AFAC resaltó que el crecimiento en las importaciones de autopartes fue muy superior al de la fabricación de vehículos en la Argentina, “de sólo el 1% en el mismo período”, algo que, sostuvo la organización, es “un fenómeno de índole estructural que en los últimos años no mostró modificaciones”.

Casi sin excepciones, los años de mejores exportaciones de auopartes son también los de mayor déficit

Destinos y orígenes

Brasil fue el principal destino de exportaciones pero también el país de origen de más de un tercio de las importaciones, con lo que también fue el socio comercial con el que la Argentina tuvo un mayor déficit en el sector de autopartes. Las exportaciones al principal socio del Mercosur aumentaron 13,9% hasta los u$s 1007, mientras que las importaciones crecieron 19,8% hasta los u$s 2674 millones, con lo que el déficit fue de u$s 1667 millones, 23,7% más que el de 2016.

También hubo déficit con la Unión Europea: con exportaciones por u$s 259 millones e importaciones por u$s 1905 millones, el rojo fue de u$s 1645 millones.

De exportación

Los principales rubros de exportación de autopartes fueron las transmisiones (u$s 656,9 millones, con una participación del 40%); componentes de motor (u$s 204 millones); ruedas, neumáticos y cámaras (u$s 196 millones), y motores (u$s 182 millones).

Brasil fue el principal destino, con el 61,4% de las exportaciones, seguido por Alemania (u$s 123 millones), Estados Unidos (u$s 95 millones) y México (u$s 76).

Importados

Los rubros más importantes en las importaciones fueron las transmisiones (u$s 1761,4 millones, con una participación del 21,1%), componentes de motor (u$s 1216,4 millones) y sistema eléctrico (u$s 1231,3 millones).

Los orígenes más importantes de las importaciones del sector fueron Brasil (32% de las importaciones), China (u$s 886 millones), Tailandia (u$s 828 millones), Alemania (u$s 698 millones) y Estados Unidos (u$s 681 millones).