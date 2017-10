Aunque les preocupa la economía, por lo que más pelean los argentinos es por política

En el ránking de preocupaciones de los argentinos, la economía ocupa el primer lugar y la política el cuarto (antes están la delincuencia y el desempleo). Sin embargo, las cuestiones políticas son el tema de conversación que con más probabilidad genera peleas entre amigos. Al menos esto es lo que afirmó el 48% de los encuestados para el estudio Latinobarómetro 2017, un extenso sondeo de opinión en 18 países de la región que involucró más de 20 mil entrevistas (1.200 en cada país), sobre la valoración de la democracia, confianza en el gobierno y las instituciones y expectativas de progreso personal y social, entre otros temas.

De acuerdo a este informe, un 35% de los argentinos señaló que sus ingresos resultan insuficientes para cubrir sus necesidades (la media de América latina fue de 44%) y un 26% dijo estar preocupado por la posibilidad de perder su empleo, frente a una media regional del 41%. Al ser consultados sobre cómo evalúan la situación económica actual del país, sólo un 12% contestó que es buena o muy buena (frente a un 14% del promedio regional); un 54% consideró que la economía está hoy peor que hace un año , y un 44% sostuvo que el año próximo estará mejor.

Un dato llamativo es la autopercepción de clase social entre los argentinos. Junto con Uruguay, es el país en el que menor porcentaje de los encuestados dijeron sentirse de "clase alta" (4%), frente a un 21% de Guatemala, 20% de Honduras, y 9% del promedio latinoamericano. Un 47% se consideró de "clase media", frente al 53% de Uruguay y Costa Rica (promedio latinoamericano 42%). Y un 48% se consideró de "clase baja", por debajo del 61% en Brasil, el 58% en Venezuela o el 53% de Chile, pero por encima del promedio latinoamericano (45%).

Sólo un 22% de los argentinos aseveró que "está progresando" económicamente, al igual que los colombianos y peruanos consultados para este informe. Brasil fue el país menos optimista en este sentido, ya que sólo un 6% de sus encuestados dijo haber progresado, cuando el promedio para la región fue del 25%.

Respecto de los conflictos sociales, la mayoría de los países ubicaron al enfrentamiento entre ricos y pobres como principal motivo de "grieta", con un 76% de las menciones, seguido por empresarios vs. trabajadores (74%), en tercer lugar empleados vs. desempleados (68%) y en cuarto lugar hombres vs. mujeres (66%). Se trata del enfrentamiento que más creció en la última década, ya que en 2010 tenía el 56% de las menciones.

"La demanda de igualdad de derechos entre varones y mujeres aumentó en la última década, lo que hace que la percepción del conflicto sea mayor", analizó Marta Lagos, directora de Latinobarómetro.

Al ser consultados sobre el tipo de violencia más perjudicial para la sociedad, la mayoría de los latinoamericanos ubicó a la violencia intrafamiliar en primer lugar, aunque consideró a la violencia en las calles como la más frecuente. En Argentina, los tipos de vilolencia más preocupantes son la violencia intrafamiliar y contra las mujeres y niños; la ejercida por patotas o pandillas, la violencia verbal, el bullying, el crimen organizado y la violencia de estado, en ese orden. Un 11% de los encuestados señaló que teme ser víctima de un delito (en Latinoamérica la media fue del 15%).

Respecto de la corrupción, en países como Brasil y Colombia fue señalada como el problema más importante, por encima de la economía y el desempleo. En Argentina, ocupó el séptimo lugar entre las 10 preocupaciones fundamentales, precedida por la baja calidad de la educación y el aumento de la pobreza, y por encima de la inflación que ocupó el octavo puesto.

El informe también indagó sobre los medios que utilizan los ciudadanos en cada país para informarse. Si bien la TV y radio ocuparon los primeros lugares, las redes sociales han crecido en preferencia y se ubican por encima de la familia, los diarios y revistas y los amigos.

La edición 2017 del Latinobarómetro que se realiza anualmente desde hace 22 años, incluyó preguntas sobre la percepción del Cambio Climático como problema. La mayoría de los encuestados (entre el 60 y el 85% según el país), consideró que se debe priorizar su solución, y sólo un 20% consideró que hay que darle prioridad al crecimiento económico.