Aún no terminaron las vacaciones, pero ya se busca dónde celebrar el Carnaval

En menos de un mes se celebra el Carnaval en todo el mundo. La fiesta varía de un lugar a otro, según las tradiciones propias. Desde la música de las comparsas en los barrios porteños y desfiles con disfraces por las calles en el noroeste argentino, a las que se puede acceder en forma gratuita, hasta otras festividades ya más comerciales y organizadas, a las que se puede asistir sólo abonando una entrada. Entre éstas últimas, se destacan el Carnaval de Gualeguaychú a nivel local y el Carioca a nivel global, con una gran cita principal en el Sambódromo de Río de Janeiro, donde desfilan las escolas de samba.

Participar de un carnaval típico tiene diversos costos. Si las celebraciones son muy reconocidas, la alta demanda impulsa una suba en el costo de los pasajes y el alojamiento.

La mayoría se celebra entre el sábado de 10 de febrero y el martes 13, aunque algunas se extienden más allá de esa fecha y otras, como en Gualeguaychú, Entre Ríos, ya comenzaron.

En el caso de Río de Janeiro, los vuelos parten en los $ 10.463 en esa fecha y los hoteles se consiguen desde los $ 1.110, aunque hay otras opciones más económicas, por $ 320, según un informe de la agencia de viajes Despegar.com, que también ofrece traslado desde el hotel y entrada al Carnaval por $ 4290 por persona. Este año, la agencia notó un alza de 27% en las búsquedas para este destino, contra 2017.

El valor de las entradas al corsódromo varían según la ubicación y el día; domingo 11 y lunes 12 son los más costosos, y se consiguen desde u$s 168 ($ 2184). Para el viernes, parten en u$s 58 ($ 1102) y para el sábado, en u$s 78 ($ 1482). Pero los asientos mejor ubicados cuestan de u$s 868 ($ 16.492) a u$s 1658 ($ 31.502) por persona.

Más cerca, cruzando el Río de la Plata, se puede vivir el carnaval uruguayo por las calles de Montevideo, donde las llamadas y el candombe, al ritmo de los tambores, pasan a primer plano; hay 16 escenarios programados en distintos barrios. La tradición se remonta a la segunda mitad del siglo XVIII, cuando por el puerto de la ciudad ingresaron africanos esclavizados al Virreinato del Río de la Plata, quienes en sus momentos de libertad recrearon ritos de su antigua tierra. El vuelo a Montevideo parte en $ 4302, mientras que los hoteles cuestan más de $ 660 y un hostel o pensión, $ 320, según Despegar. También se puede cruzar el "charco" a través de tres empresas de ferris, vía Colonia, desde $ 2300 y directo a la capital uruguaya, desde $ 4800, según el sitio web de las empresas.

En Gualeguaychú ya son tradicionales los desfiles en el corsódromo; para vivirlos desde adentro, la entrada más barata es de $ 290 sin ubicación numerada; con asientos reservados, hay variedad de precios (de $ 320 a 460) y a la zona VIP se accede por entre $ 1390 y $ 3000 por persona, según el sitio web de venta de tickets. Para llegar en avión, a Paraná, el costo parte en $ 3681; la noche en hotel en Gualeguaychú cuesta desde $ 2.297 y un hostel/pensión, $ 693, según Despegar.com. Llegar en un micro es más económico y, también, más directo.

Más tradicional y diferente es el carnaval del noroeste argentino, sobre todo en Tilcara y Humahuaca, donde la gente del lugar se viste con disfraces típicos y recorre las calles con su música y es habitual lanzar talco. Todo, en forma gratuita. Un vuelo a Salta en esas fechas cuesta desde $ 6529; a Jujuy (con escala) $ 10.124 y a Tucumán, $ 4645. El alojamiento en Jujuy parte en los $ 1055 en un hotel y en los $ 848 en una pensión.

En América latina también son reconocidos los carnavales de Quito (Ecuador) y Barranquilla (Colombia). En el primer caso, hay varios eventos programados, desde fiestas de máscaras y desfiles por las calles hasta shows de danzas, música, carrozas y fiesta de espuma. El más conocido es el de Amaguaña, visitado por más de 70.000 personas. Llegar a Quito cuesta desde $ 19.662; los hoteles desde $ 481 y hostels, $ 153.

En Barranquilla, Colombia, hay desde encuentros de Comedias, desfiles del Rey Momo, Noche de Orquestas, con bailes en las calles, y comparsas hasta elección de la reina del Carnaval. El pasaje en avión a Barranquilla, con escala, parte en $ 25.919; la noche en hotel, en $ 992 y un alojamiento económico se consigue desde $ 633.

Por último, más lejano pero también tradicional, es el Carnaval de Venecia. Durante 10 días, desde el 3 de febrero, la gente sale a la calle disfrazada o, al menos, con alguna máscara; hay desfiles organizados y otros más improvisados, con trajes del siglo XVII. También se organizan eventos y fiestas, algunos de ellos privados y de costos altos, de hasta 500 euros. Llegar a Venecia cuesta desde $ 32.257 (con escala); hospedarse en un hotel, a partir de $ 967 y, en hostel, desde $ 518, según Despegar.com.