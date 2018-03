Aseguran que el maíz ya es más rentable que la soja

La eliminación de las retenciones, la quita del ROE y la devaluación provocaron un cóctel en el sector del maíz que logró posicionarlo "como más rentable que la soja, como no sucedía hace 30 años". Así los consideró Martín Fraguío, director ejecutivo de Maizar, asociación que se ocupa de los intereses de los productores de maíz y de toda la cadena de valor productiva, que incluye la leche, la carne y más.

"Hace 20 años, desde la sequía de 1996, que el maíz no era más rentable que la soja", destacó Fraguío, en diálogo con la agencia Télam.

Fraguío, reveló que, inmediatamente después del anuncio de Mauricio Macri acerca de la eliminación de las retenciones de maíz, en Pergamino comenzaron a recibir llamados de productores que querían sembrar más maíz.

Si bien estos productores no alcanzaron el calendario de la siembra temprana, la temporada de fin de diciembre permitió igualmente la siembra de un maíz (de menor calidad) que permitió aumentar las proyecciones sobre el área de siembra del grano en cuestión para el período 2015/2016.

"Antes de la asunción del nuevo Gobierno, nuestra preocupación era que el área sembrada del maíz iba a disminuir en un 40% y 50%" expresó Fraguío. A dos meses de la asunción de Macri, Fraguío sostiene que la proyección negativa disminuyó: "Ahora prevemos que el área decaerá apenas entre un 5% a 10%".