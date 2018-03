Arsat bajó el costo de internet en el interior

La compañía estatal de Telecomunicaciones Arsat anunció una reducción del 22% en su tarifa plana de conexión a internet, que pasó de u$s 18 por Mb a u$s 14 en todo el país. La medida "beneficiará a más de dos millones de personas, y a cooperativas y pymes en 1.300 localidades", destacó el ministro de Modernización Andrés Ibarra. Junto a él se encontraba Rodrigo de Loredo, ex presidente de Arsat e impulsor del Plan Federal de Internet, quien presentó su renuncia en virtud del decreto presidencial que impide el nombramiento de parientes de funcionarios (es yerno del ministro Aguad).

La baja anunciada en el precio mayorista de conexión permitirá "mejorar la calidad del servicio a los clientes, aunque no altere el precio final del Mb", señaló de Loredo en diálogo con El Cronista. El objetivo es aumentar la velocidad promedio a nivel nacional de los 8.5 Mb actuales, a 20 Mb en los próximos dos años.

El ex funcionario también precisó que la reducción del costo se logró "sin subsidios del Estado, sino mejorando el tráfico interno de Arsat".

"Contar con una tarifa plana federal ayudará a disminuir la brecha digital y a promover la inversión y el crecimiento de pymes y cooperativas proveedoras de Internet, así el de sus clientes en todo el país", destacó por su parte el ministro Ibarra.

Diferentes estudios realizados el año pasado demostraron que la tarifa plana del Plan Federal de Internet logró derrumbar el precio promedio del mega mayorista en las localidades que se van conectando a la red de ARSAT. La baja del precio promedio también se registró en los operadores que compiten con ARSAT, en el orden del 59%.

Según datos de la cartera de Modernización, "hoy existen 7.700.000 hogares con acceso a internet. El objetivo para 2019 es mejorar la velocidad de 3.500.000 de ellos y alcanzar 2.000.000 de nuevos accesos".

Durante el anuncio se ratificó la continuidad del Plan de Internet Federal, y el plan de conectividad de 2.800 escuelas para julio de este año (hasta fines de 2017 había 550 escuelas rurales conectadas).