Arranca mayo, y las casas de arte más famosas lanzan un ‘festival’ de subastas millonarias

Comienzan el lunes los 30 días más movidos del mercado del arte en el mundo. Los volúmenes de venta de los últimos dos años no podrán superarse, ya que también en el hemisferio Norte hay poca vocación de desprenderse de buenos lotes y la demanda quedará insatisfecha por la oferta disminuida en todos los segmentos. Sotheby’s realizará 33 subastas y Christie’s 60 durante el mes.

Son las subastas de arte contemporáneo y de impresionismo las que deberán recaudar unos u$s 1000 millones y otro tanto las otras subastas de joyas, relojes, muebles, platería, libros, cerámicas, diseño, vinos, arte chino, arte africano, arte del siglo XIX, autos (no llegaron aún los de Báez) y Arte Antiguo.

La subasta con lotes de interés será en Sotheby’s, dentro de 10 días en Nueva York, con 62 importantes pinturas y esculturas de Claude Monet, Auguste Rodin y otros demandados artistas. Pocas son las pinturas fauvistas que existen ya que el movimiento duró solamente dos años y cuando aparecen estas coloridas obras, los precios suelen superar los u$s 10 millones. Un paisaje de Maurice de Vlaminck está tasado entre u$s 12 y u$s 18 millones y otra pintura de Andre Derain, de veleros con paños rojos, está estimada entre u$s 15 y 20 millones.

Hay también tres Picassos que arrancan en u$s 5 millones y trepan hasta 12 millones. Un delicado Monet de su mujer con una sombrilla en Giverny que rondará los u$s 10 millones. Hace mucho que no aparece una obra puntillista de calidad y un mediano Paul Signac, del puerto de Saint Tropez, buscará comprador en más de u$s 10 millones.

Son menos las obras ofrecidas con garantías a los vendedores, luego de algunas operaciones fallidas y que generaron pérdidas, están más cautelosas las casas de subasta que ven disminuir sus ingresos por comisiones. Las mismas fluctúan entre el 25 y el 10% de acuerdo al monto de la venta para el comprador que en obras millonarias paga una comisión promedio del 12,5% sobre el precio de martillo. Y para los vendedores fluctúan entre el 0% en los lotes importantes y en un 10% en los lotes normales.

En la última década las dos principales casas de subasta han vendido u$s 100 mil millones y sus comisiones promedio, que eran del 17% neto, subieron a 21%, cuando la crisis del 2009, y ahora están en menos del 15 por ciento.

Esto impacta en el mercado de valores y Sotheby’s, que cotiza hoy a u$s 28 por acción, estaba hace un año en u$s 45, es decir que perdió un 40% de su valor, sus ingresos brutos el año pasado podemos estimarlos en u$s 900 millones y el valor de la empresa está en menos de u$s 1800 millones, por lo tanto pienso que ajustando gastos, su acción deberá recuperarse en lo que falta del año, pero una baja en las ventas del mes de mayo, que es lo que estimo que ocurrirá, no le permitirá subir su valor accionario.

Christie’s es la líder del mercado, pero al ser una empresa privada no conocemos su balance, aunque sí su volumen de ventas que es un 20% superior a la de su rival inmediato. En mayo deberían vender más de u$s 3000 millones entre las dos y no creo que lo logren.

El domingo 8 se realiza una subasta titulada Bound to fail, que quiere decir Condenado al fracaso; no es buena la elección para una venta y lo han tomado del lote estrella que se titula "Henry Moore condenado al fracaso", un bronce de Bruce Nauman (74) del cual hay 10 ejemplares y esperan venderlo en u$s 8 millones, pero también hay un Adolfo Hitler arrodillado de Maurizio Cattelan por el que piden u$s 15 millones.

Es un remate con lotes muy difíciles y quizás es la prueba más difícil que tendrá el mercado en este año. Buenos precios y recaudación han tenido esta semana las ventas de grabados y de pintura del siglo XIX, pero son un mero aperitivo de lo que se viene a partir del lunes en el mercado.