Apple vendió menos iPhones y cayeron sus ingresos por primera vez en 13 años

El buen desempeño de Apple, que registró un crecimiento de sus ventas en forma ininterrumpida durante 51 trimestres, llegó a su fin. Y no volvería a crecer hasta fines de este año.

El auge de la demanda de smartphones, reproductores de música y otros sistemas electrónicos impulsó los ingresos anuales de la empresa en u$s 227.000 millones desde la última caída trimestral de ventas, hace 13 años, lo que disparó su precio en Bolsa y convirtió a Apple en la compañía de mayor capitalización bursátil del mundo, informó Bloomberg.

Pero la era de expansión sin límites chocó contra un muro en el último trimestre, cerrado en marzo pasado, ya que menos clientes decidieron renovar sus celulares. Por eso, las ventas de los iPhone se redujeron por primera vez en la historia. Y la compañía anticipa otro descenso en el trimestre actual.

Apple informó que sus ganancias cayeron un 22,5% en el primer trimestre del año (su segundo trimestre fiscal), hasta los u$s 10.520 millones o u$s 1,90 por acción. Sus ingresos, en tanto, retrocedieron un 13%, a u$s 50.600 millones. Las ventas de iPhone, su producto insignia, se redujeron un 16%, a 51,2 millones de unidades, por debajo de los 61,2 millones del mismo periodo de 2015, aunque superaron las previsiones de los analistas, que habían estimado 50 millones de teléfonos.

Tanto los ingresos como los beneficios estuvieron por debajo de las expectativas de los analistas, que esperaban ganancias de u$s 2 por acción y ventas por u$s 51.970 millones.

En el tercer trimestre, que termina en junio, se espera que las ventas sumen de u$s 41.000 millones a u$s 43.000 millones, según Apple. De media, los analistas estimaban ingresos de u$s 47.400 millones, según un sondeo de Bloomberg.

Aún faltan meses para que lance un nuevo iPhone. Pero la demanda de celulares parece no levantar. Las previsiones de proveedores como Qualcomm y Taiwan Semiconductor Manufacturing sugieren que la demanda se enfría y que el estancamiento del crecimiento económico en China afecta a las ventas de Apple en la región.

El mercado de smartphones "no está creciendo en la actualidad", comentó Tim Cook, CEO de Apple, en una conferencia telefónica. "Es un efecto del clima macroeconómico en muchas partes del mundo", agregó.

El temor a una menor demanda de smartphones contribuyó a su caída en Bolsa de casi el 20% en los últimos 12 meses. El valor de mercado de Apple es ahora de u$s 579.000 millones, por lo cual continúa como la mayor empresa del mundo en capitalización bursátil.

La última vez que Apple registró caída de su beneficio trimestral interanual fue en el segundo trimestre fiscal de 2003, por un alza del gasto en el desarrollo de nuevos productos. La llegada de la tienda iTunes en el trimestre siguiente fue el inicio de un crecimiento acelerado del iPod, que daría origen al iPhone cuatro años después.

Apple ya no puede depender de China como motor de crecimiento. Las ventas en ese país, Taiwán y Hong Kong cayeron un 26% en el período, un cambio drástico frente a la tendencia de hace dos años, cuando se duplicaban con regularidad.

Pero Apple no fue la única que no contentó a analistas. Twitter informó que su pérdida neta se redujo a u$s 79,7 millones, frente a los u$s 162,4 millones de un año atrás. Y sus ventas subieron un 36%, a u$s 594,5 millones, pero los analistas esperaban más: u$s 607,8 millones.

En cambio, las ventas de Facebook crecieron 51,9% en el trimestre y su beneficio casi se triplicó en un año, al sumar u$s 1510 millones a marzo.