Apple presentaría hoy un iPhone más barato

En una esperada reunión, hoy a las 14 horas de Argentina, el CEO de Apple, Tim Cook, presentará las novedades de la compañía en un intento por reanimar las ventas, que declinaron entre abril y septiembre de 2015.

Y si bien la firma de Cupertino siempre trata de mantener bajo cautela y secreto sus planes, los analistas estiman que se anunciará el lanzamiento de un iPhone más pequeño y económico, un nuevo iPad y posibles cambios en el iWatch.

En este sentido, los rumores en torno la llegada de un iPhone low cost vuelven a sonar con fuerza. Esta tarde Apple podría volver al tamaño de las 4 pulgadas para lanzar un teléfono más económico que sus otros modelos.

Los expertos indican que el nuevo smartphone, que se llamará iPhone SE, tendrá un aspecto similar al del iPhone 5 pero con el doble de potencia. Además, que estaría equipado con el procesador del iPhone 6 y tendría una memoria de 16 o 64 GB.

Sobre el precio todavía no se sabe mucho, pero se estaría hablando de un rango que va de los u$s 400 a los u$s 500.

Asimismo, analistas y autores de blogs sobre tecnología indican que Apple presentaría un nuevo modelo de iPad Pro, diseñado para usuarios del sector empresarial con un teclado desmontable y un lápiz óptico. Por último, la presentación podría completarse con novedades para el Apple Watch.

