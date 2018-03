Apple lanzaría un nuevo iPhone

Apple anunció ayer la organización de un evento para el próximo 21 de marzo, en el que se espera que presente un nuevo teléfono iPhone y una nueva tableta iPad, y que tendrá lugar en su sede central en la localidad californiana de Cupertino, en Estados Unidos. Según la información publicada por la agencia EFE originada en filtraciones a los medios locales, la compañía fundada por Steve Jobs presentará un nuevo iPhone que será más pequeño que los últimos teléfonos que lanzó al mercado el año pasado, los iPhone 6, y que podría llamarse iPhone 5SE .

De acuerdo con las versiones, el nuevo dispositivo será del mismo tamaño que el iPhone 5 pero con mayor potencia, incluida una cámara mejorada de ocho megapíxeles. Se espera también que anuncie una nueva tableta iPad Air y algunas actualizaciones de su reloj inteligente de pulsera, el Apple Watch.

De acuerdo al cable de EFE, el evento llega en plena batalla del gigante tecnológico con el gobierno de EE.UU.,que ha exigido la ayuda de Apple para desbloquear un iPhone utilizado por el autor de un tiroteo en la localidad californiana de San Bernardino, en diciembre pasado, en el que murieron 14 personas y más de 20 resultaron heridas, en un caso que se investiga como terrorismo.

No está claro si durante la presentación el consejero delegado de Apple, Tim Cook, hará alusión al asunto candente del momento, la batalla por la privacidad con el gobierno de Barak Obama, pero la fecha no es menor. Ocurre que la presentación se hará un día antes de que la compañía deba comparecer en tribunales para defender su postura de no acceder al pedido del FBI, lo que le valió el apoyo de las mayores compañías tecnológicas de su país.