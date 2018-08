Antúnez: "Transener es la última joya del sector energético"

Posicionado en tres grandes sectores estratégicos -alimentos, agro y energía-, el Grupo Perez Companc tiene para este año un ambicioso plan de inversiones, que llega a los u$s 300 millones, incluyendo cerca de u$s 60 millones en Molinos Agro para la reestructuración de la planta de San Lorenzo, u$s 40 millones para el plan de logística, el Centro de Distribución de Echeverría y en Lucchetti, que se suman a los u$s 40 millones de la adquisición e inversiones en Tel3.

El sector energético representa hoy un nicho relevante y oportunidades de crecimiento para la compañía, en especial en el segmento de transmisión. "Nuestra próxima gran apuesta es la licitación de Transener", aseguró Pablo Antúnez, CEO del Grupo Perez Companc, en diálogo con El Cronista.

- ¿Cuál es el plan en el sector energético en 2018?

- Seguir creciendo en servicios dentro de la plataforma de energía en general. Queremos aprovechar todas las oportunidades en la recién llegada unidad eléctrica (Tel3), seguir avanzando en servicios de petróleo y gas, a través de la captura de nuevos contratos, nuevos servicios o alguna nueva adquisición. Pero nuestra siguiente gran apuesta es la licitación de Transener, que claramente se ha demorado. Estamos convencidos de que esa licitación debe quedar en manos de un grupo nacional, por lo menos como parte del consorcio, porque la transmisión es un sector estratégico.

- ¿Transener es la última joya del sector eléctrico?

- De lo que a nosotros nos interesa sí; no voy a desmerecer un par de plantas en generación que hay que terminarlas, pero no está en nuestro core hacer generación eléctrica.

- ¿Por qué es importante Transener?

- Dentro del sector eléctrico, la transmisión es la mayor falta que tiene que país y va a requerir infraestructura por los próximos 15 años. Un negocio más que prolongado, que supimos liderar, supimos armar un consorcio, lo conocemos y sabemos que podemos aportar valor.