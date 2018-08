Ante la ‘tormenta’, Newsan recompró ON por u$s 12 millones

El Grupo Newsan, conocido por la fabricación de electrodomésticos con las marcas Noblex, Atma y Siam, entre otras marcas y diversificado a otros rubros, informó ayer la recompra de Obligaciones Negociables de sus empresas Newsan SA, por un valor nominal de u$s 4 millones en sus Clases I y II, y de Electronic System SA, por un valor nominal de u$s 8 millones en su Clase II, con vencimientos en junio 2019, mayo y diciembre 2020 respectivamente.

Se realizaron a través de "transacciones bursátiles y representan el 23% del valor nominal emitido oportunamente", precisó.

Luis Galli, gerente General de Newsan, explicó a El Cronista que, con la recompra, buscan proteger al inversor. "No pensamos salir del mercado, pero ante la coyuntura, en la que el valor de todos los activos financieros cayó y también nuestras ON, tomamos la decisión de recomprar las que vencen en 2019 y 2020. Lo hacemos para proteger al inversor y porque tenemos liquidez. Así, en el medio de la tormenta de lunes y martes,nos aseguramos de pagarle, y con descuento, cuando los activos caían", comentó. "Es una forma de que el inversor no sufra tanto la caída; nosotros mejoramos el costo financiero, al reducir la deuda, aprovechando la sólida liquidez del grupo. Creemos que así nos ganamos la confianza del inversor a futuro, para nuevas colocaciones. Sabrán que, ante una caída , el grupo sale a rescatar los papeles", explicó Galli.

Proyectos

La empresa dejó ya hace tiempo de ser sólo fabricante y distribuidora de electrodomésticos. En los últimos años, se diversificó a otros rubros y cuenta con varios proyectos en carpeta.

"A pesar de la crisis del consumo masivo, sumamos más negocios. En el último tiempo, incorporamos la distribución de nuevos productos: herramientas eléctricas y de jardín, iluminación LED, equipos de salud, de cuidado personal, pilas y bicicletas, no sólo con marcas nuestras, sino también internacionales, como Conair y Cuisinart (ambas de EE.UU.),para estar presentes en todos los segmentos. Con nuevas categorías, también llegamos a nuevos canales: mayoristas y especialistas", explicó.

Newsan crece en exportación, sobre todo en pesca, donde hace todo el proceso completo, desde la captura hasta la venta. Acaba de sumar dos barcos y ya tiene 38, entre propios y de terceros.

También este año ingresó al mercado de energía eólica, tras asociarse a la danesa Vestas, una de las más importantes del mundo; comenzó así a fabricar aerogeneradores en Campana e importan las aspas. Ya tienen vendidos 400 aerogeneradores para los próximos dos años y medio.

Y desde octubre será master distribuidor de LG, que sumará a Motorola, Huawei y HP.