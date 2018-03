Analizan permitir subas en las facturas de la telefonía fija

Las compañías telefónicas podrán subir sus tarifas del servicio fijo en los próximos meses por primera vez desde 2001 para que puedan mejorar el servicio de teléfonos móviles. Así lo anticipó Clarisa Lifsic, secretaria de Promoción de Inversiones del Ministerio de Comunicaciones a la agencia de noticias Bloomberg.

La funcionaria aseguró que los clientes de telefonía fija de Argentina tienen en la actualidad las tarifas más baratas de América Latina y anticipó que los costos subirán en los próximos meses a medida que el Gobierno ponga fin a los subsidios.

"Las compañías nos dicen que no pueden invertir en agregar más torres móviles para mejorar su servicio porque tienen que subsidiar al sector de telefonía fija con tarifas congeladas, para lo cual usan los ingresos de las cuentas de telefonía móvil", sostuvo.

"Nos gustaría calificarlo de reequilibrio, ya que después del aumento de la telefonía fija la tarifa móvil bajaría por efecto de la competencia", anticipó.

Según la funcionaria, "muchos clientes llaman teléfonos inmóviles a sus aparatos porque las conexiones con frecuencia se pierden cuando se desplazan".

Según la nota de Bloomberg, el incremento de las tarifas de telefonía fija llegará después de las subas que ya sufrieron las facturas de la electricidad y las que están pendientes aun para el servicio de distribución de gas, que serán modificadas en las próximas semanas.

En el caso de la telefonía fija, de acuerdo a la nota, los incrementos beneficiarán sobre todo a Telecom Argentina y a Telefónica de Argentina, que tienen la mayor parte de las líneas fijas del país. El cambio se producirá en momentos en que el ente regulador de telecomunicaciones, Enacom, se dispone a aprobar una oferta del financista mexicano David Martínez de comprarle a Telecom Italia SpA una participación de control en Telecom Argentina, según fuentes familiarizadas con el tema.

En octubre, funcionarios de regulación designados por el gobierno de la ex presidenta Cristina Fernández habían bloqueado la transacción por la cual Telecom Italia había acordado la venta de su negocio en Argentina a Martínez por u$s 960 millones en noviembre de 2013. Martínez tiene una participación de 40% en Cablevisión, la operadora de televisión por cable controlada por Grupo Clarín. Según las reglas actuales, Telecom Argentina y Cablevisión no podrían ofrecer los servicios de la otra compañía durante los próximos dos años, dijo Lifsic. Sin embargo, el Gobierno también planea enviar este año al Congreso un proyecto de ley para modificar las leyes de medios y digital a los efectos de unificar el marco regulador para ambos sectores. "La idea es que haya reglas claras para atraer inversión", dijo Lifsic, ex presidenta de Banco Hipotecario.

"Las características del sector de telecomunicaciones hacen que sólo haya unos pocos grandes actores, y el Estado tiene un importante papel en la protección de los consumidores", aseguró Lifsic.

Los usuarios de telefonía móvil registran la segunda mayor cantidad de quejas al organismo antimonopólico nacional después de los usuarios de tarjetas de crédito. "No importa si hay dos compañías u ocho", dijo la funcionaria. "Tenemos que promover la competencia y bajar los precios a los consumidores", sostuvo.