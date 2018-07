Alphabet sorprendió con ganancias superiores a todas las estimaciones

Alphabet Inc. superó ayer las estimaciones de ganancias de Wall Street para el segundo trimestre, al beneficiarse de las crecientes ventas de publicidad en línea, lo que hizo que sus acciones se dispararan un 6% en las operaciones posteriores al cierre del mercado.

Alphabet es el conglomerado que reúne a las firmas de Google, incluyendo al buscador.

La compañía registró ganancias ajustadas de u$s 10,58 por acción, excluyendo el impacto de las inversiones de capital y la multa récord de u$s 5000 millones impuesta por el regulador antimonopolio europeo por abusar de su dominio en el software de móviles. Google está apelando el fallo.

Al incluir la multa, la utilidad neta del segundo trimestre cayó a u$s 3200 millones, o a u$s 4,54 por acción común Clase A y B desde u$s 3520 millones, o u$s 5,01 dólares por acción, en el mismo periodo del año previo, según informó la agencia Reuters.

Los ingresos de la compañía aumentaron a u$s 32.660 millones, desde u$s 26.010 millones.

Los analistas esperaban en promedio ingresos de u$s 32.170 millones y ganancias de u$s 9,52 por acción, según informó Thomson Reuters.