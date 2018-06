Ahora, Buenos Aires es una de las ciudades más baratas para expatriar ejecutivos

Expatriar a un ejecutivo o mudarse como trabajador nómade requiere una intensa tarea de trámites de visado, búsqueda de vivienda amueblada, e investigación sobre el costo de vida: alimentación, transporte, servicios de internet y telefonía, entre otros. La plataforma Nestpick.com elaboró un ránking de costos en 80 ciudades, las más populares en términos de oportunidades laborales, nivel académico, vida cultural y ambiente emprendedor.

Según este ránking, Dubai, capital de los Emiratos Arabes Unidos es, con un promedio de u$s 4252 de gastos iniciales de visado, alquiler, comidas y transporte mensual el destino más costoso para mudarse. Le sigue Auckland, en Nueva Zelanda, con u$s 4000 de costos iniciales; y en tercer lugar San Francisco, cuna del Silicon Valley, con u$s 3700. La gran manzana de Nueva York quedó en cuarto lugar, con u$s 3300 mensuales.

Buenos Aires, en tanto, se encuentra a mitad de la tabla en el puesto 52, con u$s 1310 de costo mensual promedio. Pese a la reciente devaluación, la Reina del Plata se sitúa por encima de otros destinos latinoamericanos como México DF (u$s 943 mensuales, número 75 en el ránking) y Medellín (u$s 980 mensuales, número 72).

"El mundo nunca estuvo tan accesible como ahora para quienes buscan oportunidades laborales, de educación o emprendimientos. Hoy es posible trabajar y estudiar en cualquier lugar, y los costos iniciales de una mudanza pueden ayudar a definir el próximo destino", comentó Ömer Kücückdere, director de Nestpick.com, con sede en Berlín, Alemania, una plataforma que ayuda a buscar el mejor lugar en base al costo de vida en cada ciudad.

También es relevante, a la hora de tomar la decisión, la cantidad de trámites y el tiempo que lleva obtener un visado o permiso de trabajo en cada país. Mientras Nueva Zelanda tiene el proceso de visado más largo, 381 días (y también el más caro, con un costo de u$s 2160), Tailandia es el más expeditivo, con sólo dos días; y Hong Kong el más barato, con u$s 24.

En cuanto a los costos de alquiler, San Francisco es la más cara, con u$s 2400 mensuales como piso; mientras que Bangalore, en la India, es la más económica, con u$s 160 mensuales en promedio para un departamento amueblado.

En tanto, Dubai tiene el servicio más caro de Internet (u$s 111 mensuales) y Moscú, en Rusia, el más barato (u$s 5 mensuales).

Comer y beber en Zurich, Suiza, es lo más caro, ya que se necesitan u$s 1200 mensuales como mínimo para alimentarse; mientras que en Bangalore es lo más económico, por sólo u$s 255 mensuales.