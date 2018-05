Aerolíneas Argentinas presentó balance con los subsidios más bajos desde su estatización

El grupo Aerolíneas Argentinas presentará en tiempo y forma los estados contables de 2017 "por primera vez en los plazos establecidos desde 1996 para Aerolíneas y desde 2004 para Austral", explicó el titular de la compañía Mario Dell Aqua junto al gerente general del grupo, Abbott Reynal.

Los ejecutivos hicieron un repaso de los números de la compañía durante 2017 que fueron auditados por Price y Ernest & Young, año en el que recibió de parte del Tesoro u$s 180 millones para operar.

Uno de los principales cambios que presentó la empresa es la conformación de un Programa de Buen Gobierno Corporativo, en donde se crea un comité de auditoría a nivel del Directorio "para garantizar el cumplimiento de un programa de mejores prácticas". Según explicó Dell Aqua, esto era algo que "estaba pidiendo la Sigen y una condición de la OCDE respecto al buen manejo de las empresas públicas".

Aunque los números son del período de 2017, la presentación realizada hace la comparación con 2015 "para poder compararlo con el último año de la gestión anterior". En ese marco, los ejecutivos de la compañía explicaron que el grupo "creció 11% en la flota y 10% en la medición de asientos por kilómetros, lo que sería la capacidad instalada de la compañía".

Esa oferta se tradujo en un crecimiento de la ocupación, "un crecimiento de 20% de la gente transportada" pasando de 10,9 millones de personas en 2015 (7,8 cabotaje y 3,1 internacional) a 13,1 millones en 2017 (9,6 cabotaje y 3,6 internacional).

Pero donde hicieron hincapié tanto Dell Aqua como Reynal fue en el crecimiento versus las pérdidas y la deuda.

"Las pérdidas de 2015 fueron de $ 9.300 millones contra los $ 6.300 millones de 2017. Pero lo hicimos manteniendo la inversión que en 2016 fue de $ 2.920 millones y 2017 fue de $ 1808 millones, con una amortización de $ 609 millones el primer año y de $ 1352 millones el último. En pesos corrientes, esto significa que pusimos más plata", explicó Reynal.

"Muchos dicen que esto lo hicimos endeudándonos, pero el ratio de duda financiara/activo paso de 38% en 2015 a 36% en 2017". Toda la deuda es en dólares, por lo que frente a la consulta, Dell Aqua explicó que la mejora es porque "creció el activo, creció la deuda, pero el apalancamiento bajó 2%. Ninguna empresa del mercado tiene este nivel. Son tres meses de facturación la deuda alrededor de u$s 600 millones".

Con el balance sobre la mesa, AA se prepara para saldar el crédito con BNDS de Brasil mediante la toma de un crédito en la banca privada. "Negociamos la tasa con el BNDS y está a 10%, vamos a tomar un crédito de la banca privada a 7,5% para saldar el primero y reducir el interés", explicó el presidente de la compañía.

Respecto a la posibilidad de tomar deuda, Dell Aqua explicó que este año no sucederá y que en 2019 "dependerá de la decisión del accionista" que es el Estado. Según la propia empresa, para el año que viene no necesitaría fondos del Tesoro para operar. "Tenemos ofertas que son más barata que la deuda soberana porque tenemos la posibilidad de dar un colateral por arriba del soberano. Pero la decisión de financiar a la compañía vía el Tesoro o no la tomará el accionista".

Pero con los balances presentados mejoraría la posición de la compañía. Así lo explicó Reynal quien señaló que entre las primeras medidas que tomará es la de reclamar "u$s 40 millones que Amex y Visa tienen pisado como cobertura" de la empresa.

Respecto del tipo de cambio y le corrida devaluatoria, el ejecutivo explicó que no afecta a la compañía sino que le genera "competitividad. La mitad de lo que cobramos es en dólares, y sólo entre el 30% y 35% de nuestros costos son en dólares. En ese contexto, la devaluación te rinde".

Por otro lado, en medio de los ajustes que emprendieron todos los sectores del Estado, Dell Aqua confirmó que pondrán a la venta activos de la compañía. "Cuando nos pusimos a hacer el balance tuvimos que ver todos nuestros activos y vamos a vender todo aquellos que no sea imprescindible para la empresa. En esta listo nos encontramos cosas como, por ejemplo, un estacionamiento en París".