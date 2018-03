Advierten sobre un lento avance de la ‘economía’ digital en las empresas locales

El rápido nivel de "digitalización" alcanzado por los consumidores en el mercado local no tuvo una velocidad similar de parte de las industrias y de los negocios. Esta es una de las conclusiones del estudio "La Digitalización en América Latina", realizado por el Grupo Assa (gA), que evaluó el nivel de preparación de las empresas regionales para la economía digital. Se realizaron entrevistas en 75 empresas de siete sectores industriales en la Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México.

En el mercado local, la mayor parte de la digitalización fue generada por la adopción del consumidor individual, mientras que la contribución de la tecnología digital a la productividad fue mínima. "Tenemos una debilidad relativa, mientras que la digitalización del consumo crece un 9% anual en el país, el nivel industrial muestra un retroceso respecto a otros países de América Latina", explicó el Raúl Katz, director de Investigación de Estrategia Empresaria del Columbia Institute for Tele-Infomation de la Universidad de Columbia, a su cargo la dirección del informe.

"América Latina es la región del mundo que más intensamente utiliza redes sociales en relación a la penetración de Internet, pero pese a una adopción extremadamente elevada de tecnologías digitales, su contribución al crecimiento de la productividad sigue siendo bajo. Para digitalizar la producción no es suficiente invertir en equipamiento", advirtió Katz.

El estudio señaló que en los próximos años la región crecerá a un ritmo más lento que la década pasada –como consecuencia de la baja mundial del precio de los commodities– por lo que necesitan mejorar la productividad y competitividad. "La adopción de tecnologías no genera un mejoramiento automático ni simultáneo en la productividad. Funciona sólo si las empresas reestructuran su negocio, cambian su organización, y atraen y retienen el talento", agregó Katz.

En el caso de la Argentina, el nivel promedio de digitalización es de 46.41 puntos, pero en algunos sectores como telecomunicaciones, transporte y logística (57.7), consumo masivo (51.9), salud y ciencia (63.1), presenta índices de digitalización por encima del promedio. Sin embargo, en la región, el país está por debajo de los niveles de Chile (54.40) y Colombia (48.57).

Los datos mostraron que la mayoría de las empresas (75%) cuenta con alguna forma de estrategia digital, su nivel promedio de preparación para implementarla apenas alcanza el 46%. Además, casi el 50% de los ejecutivos entrevistados admitió que las iniciativas digitales están aisladas en "silos", en lugar de extenderse a lo largo de la organización.

Con todo, las industrias con mayores avances en la digitalización son las industrias de servicios, mientras que las extractivas –en particular minería, petróleo y gas– están avanzando a pasos más lentos.